港超聯　標準流浪險勝港會

港超聯周日（7日）尾場賽事，由今季重返頂級聯賽的港會於香港足球會足球場，擺下擂台迎戰標準流浪。流浪憑前鋒巴辛上演帽子戲法，以3比2險勝尾段連入兩球的港會，順利全取3分。

港會今季首次主場出擊，陣容有些微調動，彼得史密夫取代停賽的屠俊翹把關，禾利朗拿及老將廖緒旻出任兩閘，前線由美菲何利夥拍中鋒里奧攻堅。

實力秤先的標準流浪則以強陣出戰，門將梁興傑、後衞劉學銘復任正選，金旻奎推前一格，與盧均宜組成雙防中，林嘉緯則擔任攻中，全力支援單箭頭巴辛。值得一提日本新援林遼太亦有到場觀戰。

上仗落敗的標準流浪，今仗入局相當快，林嘉緯開出罰球，基藍馬尾柱二傳，巴辛近門射入，連續3仗取得「士哥」，3分鐘替球隊先開紀錄。港會及後站穩陣腳，但安高沙、里奧的攻門同樣無功而還。24分鐘出現爭議性一幕，羅賓士高傳中省中謝朗軒手部，但球證認為「謝朗」當時處於禁區外，未有判罰十二碼，引起港會職球員激烈投訴。4分鐘後流浪差點擴大比數，祖連奴左路窄角度施射，門將彼得史密夫用腳擋走。上半場尾段里奧接應羅賓士高直線，硬闖入禁區起腳斜出，港會半場未能收復失地，落後1球。

易邊後港會積極反撲，49分鐘先有麥美倫罰球，美菲何利的頭槌未能威脅門將梁興傑。4分鐘後麥美倫續有攻門機會，但連續兩次攻門皆被梁興傑神勇救出。輾轉間流浪已進行反擊，祖連奴前場突然笠射，僅僅高出。58分鐘流浪再下一城，邊路斬入禁區，巴辛尾柱瞓身剷入。10分鐘後祖連奴射門，門將彼得史密夫撲出不遠，巴辛門前補中得手，今仗個人上演帽子戲法，流浪遙遙領先3比0。港會74分鐘成功「破蛋」，麥美倫開出角球，尾柱的安高沙控定再大腳抽入。補時階段牽起高潮，羅賓士高傳中，迫使流浪後衞劉學銘「擺烏龍」，港會追至2比3。港會最後一擊，羅賓士高斬入禁區，一輪混戰下菲杜化後上一抽，可惜中楣彈出！最終標準流浪維持勝局，以3比2險勝港會，全取3分。

標準流浪今仗一度領先3球，但最終差點失分，姚浩明坦言港會主場氣勢強勁，加上場地的尺寸、草地問題，令欠缺經驗的年青球員十分緊張，以致遲遲未能適應。比賽尾段港會連番利用高空球轟炸，令球隊後防一直受壓，「姚明」表示賽前已預料對方有此一着，加上球隊領先後換走基藍馬，只能盡力爭頂。

教練賴嘉輝則指雖然順利全取3分，但對球隊表現不太滿意：「去到3比0之後，全隊防守集中力下降咗好多，球證一日未吹雞完場都唔可以放鬆，尤其港會唔係無能力入波，仲要今次主場永遠會打高一班。對於比賽後段，球隊在形勢下風時換走不少主力球員，「賴sir」解釋指盧均宜及基藍馬同樣有傷在身，無奈後備入替的球員無論心態，以及身體上皆未準備充足，自己與教練團亦會再作檢討。

至於港會主教練東尼咸美頓認為球隊下半場表現較佳，但球員多次錯失入球機會，尤其（麥美倫）差點追成1比1那一次，成為今仗轉淚點。他直言球隊目前正逐漸進步，相信距離今季首勝不遠。