創32年恥辱紀錄　蘇B：輸得口服心服

曼聯喺英超主場0比2不敵曼城，今年已經第8次主場輸波，成為近32年以來，最多主場敗仗嘅1年，紅魔鬼今年仲有5場主場賽事，包括英超對阿仙奴、水晶宮、白禮頓、般尼，歐聯對年青人，呢個恥辱紀錄隨時會進一步擴大。

曼聯對上1次單年輸8場主場賽事，已經係1989年，當時仲係費格遜執教，領隊蘇斯克查可以同恩師「睇齊」，可能會覺得「榮幸」。

賽後蘇B承認球隊表現不及曼城，輸得口服心服：「當我哋失第1球之後，就變得好難踢，全場都處於被動，今場輸得口服心服。迪基亞曾經為球隊保住些少希望，但進攻方面表現實在太差，控球唔夠自信，當對手控球時，我哋亦搶唔到波，呢個就係問題所在，我哋必須重新振作。」

曼聯唔止進攻乏力，防守亦非常差，艾歷拜仁擺烏龍，另一位中堅域陀連迪路夫亦有1次解圍變「射門」，好彩迪基亞反應快擋出，否則出現第2個烏龍波。

值得一提，曼聯近14場主場比賽都有失波，係球隊史上第2長連續主場失波紀錄，至於最長紀錄係1958年4月至59年3月，曾經連續21場主場失波，以紅魔鬼嘅豆腐防線，好可能打破呢個超過半世紀嘅羞家紀錄。