艾利臣罕見發波瘟　韋斯咸破利物浦不敗身

周一(8日)凌晨英超壓軸戲，利物浦喺門將艾利臣比加連環犯錯下，作客韋斯咸以2比3落敗，今季聯賽不敗身被打破，各項賽事連續25場不敗走勢亦告斷纜。相反韋斯咸贏波後升上聯賽第3位，只係落後榜首車路士3分，顯示球隊頂尖實力。

利物浦今場表現差勁，向來可靠嘅巴西門將艾利臣比加更踢到慌失失，開波4分鐘就喺對手力逼下接角球甩失，直接將個波拍入自己龍門。利物浦完半場前由阿歷山大阿諾特精彩罰球追平，但係下半場繼續多番甩漏，面對韋斯咸嘅死球同快速反擊完全束手無策。

67分鐘法賓奴泰華利斯進攻斷纜，查洛保雲策動反擊交畀柏保路科奴斯單刀，後者射門雖然角度正中，但艾利臣比加瞓到依然將個波撲入網內；74分鐘韋斯咸角球攻勢再有收穫，艾利臣比加望住個波笠向遠柱，畀葛特蘇馬無人看管下輕鬆頂入；利物浦喺83分鐘由奧歷治追番球，但仍以2比3落敗。

利物浦領隊高普賽後炮轟球證執法，認為艾利臣比加第1個失球係被侵犯在先，而韋斯咸亦有多次粗野攔截被「放生」，高普表示：「球證依家經常匿埋喺VAR後面，有問題就諗住交畀VAR去檢查，而VAR就會因為『冇明顯錯誤』而當冇事，結果就出現誤判。」