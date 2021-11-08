「一哥」歸位！祖高域復仇宿敵兼破拿度紀錄

「一哥」歸位！先後失落奧運及美網冠軍被粉碎金滿貫及年度全滿貫好夢的祖高域，周日在巴黎大師賽一吐烏氣，於決賽落後一盤的情況下成功逆轉戰勝俄羅斯的麥維迪夫，為美網決賽落敗復仇的同時第6次捧起這項冠軍，生涯累積37個大師賽錦標，成為史上第1人。

日前闖入決賽已鎖定紀錄性7次年終第1的祖高域，面對宿敵世界第二的麥維迪夫打得激烈，雙方爭逐了2小時15分鐘，祖高域以4比6、6比3、6比3成功衞冕，亦為美網決賽落敗一雪前恥，而今個比賽也是祖高域自美網後的首個比賽，來得更有意思，這位塞爾維亞球星在兩個孩子Stefan及Tara見證下高舉獎盃，場面溫馨。

「我翻看了美網決賽，再檢討自己那裡做得好，那裡出錯，我嘗試再細閱他的發球及擊球，而且還有一些微細的資料，這可能是比賽的關鍵，的確他在首盤做得很好。」祖高域賽後坦言為今次決賽早已「做好功課」，並將雙方的對戰紀錄改寫為6勝4負。

這是34歲的祖高域今季首個大師賽冠軍，也是生涯累積大師級別1000賽錦標至37個，超越了西班牙的拿度（36個）成為擁有最多大師賽冠軍的球手。祖高域稍後將爭逐本周日(14日)展開的ATP年終賽，最大強敵仍然是麥維迪夫。