英超「魷魚遊戲」　11輪5個被炒超越上季

英超今季捲起「換帥風暴」，隨住法基同甸恩史密夫48小時內先後被炒魷，今季聯賽只係踢咗11輪，已經有5支球隊將主帥解僱，超過上季英超全季數字(4次)。不過曼聯領隊蘇斯克查就福大命大，據報曼聯高層仍然對佢投以信心一票，而副主席活華特係當中關鍵人物！

競爭激烈嘅英超領隊向來唔易撈，唔少球會都著眼短線成績，今季聯賽踢咗唔夠3個月，已經有4份1嘅球隊等唔切換帥，屈福特10月初率先解僱悉斯高，改聘雲尼亞里執教；同月紐卡素亦將布魯士炒魷，據報艾迪侯域已答應接手；上星期熱刺怒炒今夏先上任嘅紐奴，並閃電聘用干地執教；今個周末再有法基(諾域治)同甸恩史密夫(維拉)落鑊，近4個更喺19日之內發生。

上季英超全季只有摩連奴(熱刺)、林柏特(車路士)、韋達(錫菲聯)同比歷(西布朗)4個領隊開季後被炒，今季只係11輪賽事就超越上季總數。英超名將麥馬拿文、伊恩胡禮同舒活等，不約而同表示對呢股炒魷風氣表示失望，認為甸恩史密夫等應該有更多時間去撥亂反正。

雖然英超呢場「魷魚遊戲」愈玩愈大，但曼聯對蘇斯克查嘅耐性就非常足夠，前熱刺中場舒活表示：「曼聯球迷見到英超呢陣炒魷風，肯定會搲晒頭問點解蘇斯克查仲喺度？佢執教曼聯3年冇贏過任何冠軍，就因為佢係曼聯名宿，所以唔使被炒？」

據英國媒體報道，曼聯仍未有計劃喺今個國際賽期換帥，當中關鍵人物係副主席活華特，曼聯喺「歐超聯風波」之後宣布活華特會喺2021年底離職，意味佢嘅任期只係得番唔夠2個月，消息指活華特無意喺任期完結前作出換帥，尤其佢今個夏天先至同蘇斯克查續約3年。