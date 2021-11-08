羅意庭訓練斷鼻　無緣銀牌總決賽

高級組銀牌總決賽南華對滿貫周二晚上演，賽前南華傳來壞消息，主將羅意庭賽前訓練不幸鼻樑斷骨受傷，將會缺席這場矚目大戰，其位置預計會由楊和及張延隆頂上。南華今季第二次對滿貫，「阿庭」提醒隊友集中精神，切勿輕敵：「大家要比上一場更加專注，相信隊友能發揮出練習的水平，我對大家有信心取勝。」

兩年休季未有令羅意庭狀態下滑，今季保持上佳表現，上場對滿貫亦有12分進賬，無奈於總決賽前夕受傷。他坦言感到遺憾，但會樂觀面對：「籃球員受傷在所難免，正常4至6星期可以康復，我應該2至3個星期之後帶面罩練習。」南華以全勝姿態殺入銀牌決賽，羅意庭強調球隊仍有改進空間：「防守力度仍需加強，不單止對阿懃（蔡再懃），對每個場上球員都一樣。」

滿貫上一次對南華吞下慘烈敗仗，教練朱耀明表示，球隊上了寶貴一課，將再接再厲挑戰王者地位：「經過上次對賽，相信球員們都會更有準備打場硬仗。對南華時，可能我們都太想贏，造成不必要的壓力， 太大包袱發揮不好。相反對永倫，已經沒有退路，大家都能豁出去 ，表現出球隊上下一心。其實比賽贏輸一定有，希望球員不要給自己太大壓力，影響表現。逆境要努力，順境要小心，膽大心細，全隊上下一心，全力以赴！」他不忘答謝球迷支持，「我們會繼續向目標進發，打好每一場波！」