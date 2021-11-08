卡斯辛奴偉論：干地只係三流領隊！

意大利名將卡斯辛奴退休之後，轉行講波佬經常語出驚人，日前佢評論干地執教熱刺又有偉論，竟然直指呢位冠軍領隊係「冇大會想要」嘅三流領隊，同時批評熱刺總監柏拉迪斯冇眼光，似乎對熱刺嘅前途唔多睇好喎！

踢過米蘭雙雄同皇家馬德里嘅卡斯辛奴話：「熱刺6月嗰陣搵干地，干地就話唔教，但3個月之後又應承，點解巴塞隆拿、皇家馬德里同拜仁慕尼黑從來唔考慮搵佢？全世界都話干地係現象級，但所有頂級球隊都唔搵佢，連曼聯都唔搵佢，干地唔係可以為球隊踢出風格嘅頂級教頭。干地可以幫一支球隊重建，但就踢唔到漂亮兼成功嘅足球，我心目中佢唔屬於一級或者二級，而且三流領隊。」

卡斯辛奴同時質疑熱刺總監柏拉迪斯嘅眼光，柏拉迪斯喺祖雲達斯揸旗嗰陣，曾經將葡萄牙後衛祖奧簡斯路賣畀曼城，卡斯辛奴話：「國際米蘭留唔住佢(簡斯路)我明白，但祖雲達斯將佢賣走？只係4,000萬歐元？真係發癲！就算4億歐元都唔應該賣啦。柏拉迪斯賣走祖奧簡斯路嘅決定，簡好似向球迷塊面吐口水一樣咁難頂！」