【港講J.LEAGUE】岡野雅行的幕後工作領悟

2009年，外號「野人」的前日本國腳岡野雅行登陸香港甲組聯賽，效力天水圍飛馬半個球季，那是他球員生涯唯一的外流經歷，也體驗了在J.LEAGUE難以得到的經歷。

12年過去，天水圍飛馬如今再度易名香港飛馬，在最低級別的丙組角逐；而岡野回到日本加盟鳥取飛翔之後，就由球員到成為球會總經理至今。當球員的日子，岡野盡情在草地上追着皮球奔跑，現在坐在總經理的位置上，就體會到球隊幕後工作的艱辛，並從學習過程中悟出這崗位的價值。

「困難、艱辛之處就是所有工作都是我人生第一次嘗試和接觸，包括組織好一支球隊、物色合適球員、與贊助商洽談、處理公關工作、凝聚球迷。初就任總經理時，一切好像都很難處理。」人生總不會一帆風順，就像年少時就讀沒有足球部的高中、靠自己組織球隊一樣，岡野「掛靴」後在新崗位重新起步、邊做邊學。

透過飯敘與贊助商代表打交道、與球會職員逐一面談加深認識、與球迷座談了解彼此需要，相比在球場上揮灑汗水、將皮球踢入網窩，這些看似尋常的工作實不簡單。「我以前是個球員，從沒有參與這些事務，現在終於明白幕後工作的辛酸，這些是我過往沒有注意或感覺到的。」岡野坦言「沒有幕後人員辛勞工作，我可能無法在球員生涯走下去」：「現在我要去想身為球會總經理，如何令他們感到快樂，這令我感到自己的工作是有價值的。」

鳥取飛翔是縣內唯一的職業足球隊，岡野表示其工作目標就是「以足球振興城市」。「我希望球隊成為縣的標誌、為每個鳥取人所認識。若能升上J2、J1，就有更多其他隊伍的支持者來鳥取觀戰，這對本縣的酒店業、飲食業都有好處，振興地域經濟。」他說。

與其在J.LEAGUE的球員或總經理生涯比較，岡野於香港球壇短短半季的時光頗有轉眼即逝之味，但在人生唯一的球員外流經歷之中，他卻有過在J.LEAGUE不曾有的體會。與岡野在球員生涯時期的J.LEAGUE比較，非本地球員「註9出6」的2008年至09年球季港甲聯賽，無疑是有更多外籍球員在打拚，岡野甚至有「在亞洲以外地方踢比賽」的有趣感覺，並且認為香港聯賽競爭頗激烈。

「所以我總是在思考，應該要交出怎樣的表現、怎樣去做才能為球隊作貢獻。 至於我在香港經歷了球員生涯首面紅牌，就不是甚麼好的回憶了。」他說。

J.LEAGUE目前並無限制與球隊簽約的外援人數，岡野亦表示日本足壇對引入外地球員的態度已比昔日開放，「我們歡迎所有出色的香港球員加盟」，他亦給予香港球員兩個重要提示：「意志強大、堅毅比任何事情重要，只要你夠堅定就不會想輸、不會失敗；你要認清自己強項、練成『必殺技』。」

說起來，堅毅不屈這個人強項，不正是「野人」岡野雅行在球員生涯成功的因素嗎？