星級旁述王者戰　滿貫南華銀牌爭霸三大關鍵

「男子高級組銀牌」經過兩個月的角逐，來到終章。南華和滿貫誰會摘下今季首個錦標？南華自2019年未嘗敗績，整體實力和士氣達到巔峰，只要周二晚（9日）再下一城，即可衛冕。但滿貫絕對不容小覷，以全華班的姿態，大炒另一勁旅永倫「復活」，勢奮力一搏，誓把戰線拖進下周四（18日）的附加賽。在這場對決前，東網兩位評述譚偉洋和吳毅豪（Patrick）賽前論戰，講講3個勝負關鍵，球迷不妨做定功課！(on.cc東網周二晚8時直播/ 滿貫籃球隊、SCAA Basketball及睇體 Facebook同步直播)

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可欣賞：

南華防守冠絕聯盟 舊部蔡再懃如何招架？

「進攻贏收視，防守贏冠軍」，老生常談的一句話，真與假，各有各的看法。但南華走到決賽，防守絕對是最關鍵一環。

前港隊「籃板王」譚偉洋說：「Mensur（巴拿莫域）執教南華3年，防守愈來愈好，論系統和默契，都是10支甲一球隊中最出色的。」今季銀牌，南華場均失分只得62分，屬聯盟最低，皆因球員機動性高：「2、3、4號位，例如梁兆華、陳張敏和朱亮都可守內，可守外，進行換防。內線又有Duncan（惠龍兒）保護籃板。」上場勝方決賽，南華正正是透過換防，令滿貫只能在外線勉強起手以致落敗，兼沒有球員得分上雙，包括蔡再懃。

蔡再懃曾效力南華多年，教練、隊友深知他的進攻能力，「南華的部署，是他一接波就盡量緊貼，先堵截三分出手機會，再由4、5號位協防。始終他的first step很快，你防得射波，剷籃就要交給協防。」不過，如蔡再懃說的，他、滿貫教練朱耀明與南華互相熟悉，是優勢，也是劣勢，必會調整節奏，思考方法應付昔日隊友。相信決賽一仗，會更考雙方臨場部署功力。

滿貫宜為射手「擋」出空間

蔡再懃加盟滿貫後，擔起進攻大旗，4場銀牌有2場得分「20+」，場均取得17.8分。但當他遇到針對防守，「綠軍」又該如何應對？Patrick指：「朱sir須要迅速應變，利用單擋，不只為阿懃，也為張偉康、歐陽維江、何倚富等製造機會。他們都是出色的射手，可惜上場受制，完全沒有威脅。」的確，3人都是上季聯賽三分榜「top 20」，張偉康更高踞第4，在「大三分時代」，絕對是左右勝負的關鍵。

惠龍兒朱亮連線牢不可破？ 滿貫全力衝擊內線博犯

當然，籃球須有內有外，尤其面對南華超級中鋒惠龍兒和朱亮。Patrick認為滿貫應在比賽初段，令兩人陷入犯規麻煩：「滿貫有不少高佬，阿Ga（方誠義）、肥煒（黃鎮煒）和鄧志恒應主動衝擊內線，製造犯規，當Duncan和朱亮被換走，就能打開缺口。即使未能博犯，你在內線入波，也能吸引夾擊，為射手帶來機會。」Patrick特別提到，方誠義今季未完全「上力」：「阿Ga經驗豐富，打過ABL，對過這麼多外援，一定有能力製造麻煩。」他續點名稱讚鄧志恒，今季進攻意識和膽量俱有提升，或會成為「X factor」。

11月9日賽程

男子高級組銀牌總決賽

南華Vs滿貫

開賽時間：晚上8時

地點：修頓場館

票價：80元、50元（學生及長者票)

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可欣賞：