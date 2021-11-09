顏卓彬出年大學畢業：我會返香港做全職球員

有份隨傑志在今年6月出征泰國「亞冠盃」分組賽，並曾在對恒大一役中上陣的顏卓彬，卻未有出戰在傑志今季的大軍名單中。原來「彬仔」在8月初完成返港隔離後未幾，便照原定計劃返回美國，準備完成一拖再拖的最後一年課程。「我會畀心機完成個學位佢，等出年5月畢業之後，就返香港做個全職足球員！」顏卓彬堅定地說。

於MidAmerica Nazarene University(Olathe)「中美拿撒勒大學」就讀運動管理Final year的「彬仔」，之前一直都是校隊成員，因疫情事隔一年多後歸隊，其依然在隊中佔有重要的位置。在剛完成的分區聯賽，司職防守中場的「彬仔」不僅協助中美拿撒勒大學，在13隊逐的聯賽中獲得第3名，自己更入選「最佳11人(二隊)」，他謂：「雖然唔係咩大獎項，但對我嚟講都係好正面嘅鼓勵，對手幾乎全部都係外國人，體能同對抗能力差啲都唔掂，係鍛鍊自己嘅好好機會嚟。」

「彬仔」透露，原本賽制是只有每個分區冠軍可直入全國賽，但因為中美拿撒勒大學全國排名20位，加上是分區第3，故亦可獲得全國賽的入場券。全國賽將於本月19日展開，「彬仔」表示他將會好好珍惜自己，最後一次出戰美國全國賽的機會。

上季雖屬傑志大軍一員，但出場機會並不太多，「彬仔」坦言都曾為此感到不悅。「做球員梗係想落場，但傑志隊內競爭好大，唔夠就係唔夠，咪唯有努力啲！好好彩可以喺一班高質外援身上學到嘢，喺美國我有Keep住去健身，希望練到強啲嘅體格，等下年返嚟再爭過。」

「彬仔」儘管擁有一副孩子臉，但認識他的人都會知道，其思想其實頗成熟。「我好清楚出年畢業返香港之後，我就冇得再孭住『學生球員』呢個名，即係冇得再用呢個角色嚟為踢得唔好或者冇得踢做藉口。決定咗做全職球員，就要全力去做，對得住畀機會我嘅人同時，都要對得住我自己。」