巨星後繼無人 強隊青黃不接點算好？

足球世界，時代交替，幾出色嘅球員都有退下來嘅一日，現時歐洲球壇多支傳統勁旅面對青黃不接問題，葡萄牙仍然要靠C朗單天保至尊、波蘭仲係羅拔利雲度夫斯基嘅「一人球隊」、德國鋼門繼續由紐亞扮演、意大利歐國盃奪冠雙中堅基亞連尼同邦路斯加埋超過70歲，仲有莫迪歷依舊為克羅地亞上演「魔笛追魂」……無錯佢哋位位獨當一面，結果出現好嚴重嘅問題，就係搵唔到接班人，青黃不接點算好？

Ｃ朗超強鬥心師弟學唔嚟

自從以費高、雷哥斯達為首嘅「黃金一代」退役後，近15年葡萄牙成為C朗嘅「一人球隊」，由於佢實力太超班加上異於常人嘅鬥心，往往憑一己之力拯救球隊，包括今年9月世盃外圍賽對愛爾蘭，最後時刻連入兩球，協助葡萄牙反敗為勝，但亦證明萄葡牙嘅「C朗依賴症」仲未「根治」。雖然C朗現時仍然保持出色狀態，但佢始終已經36歲，距離退役日子唔遠，環顧葡萄牙四周，並冇合適接班人。

祖奧菲歷斯令人失望

當中被譽為「新C朗」嘅祖奧菲歷斯兩年前加盟馬體會後，表現平庸兼成長速度不似預期，至於利物浦前鋒迪亞高祖達及RB萊比錫射手安達施華，亦非領軍之才。中場般奴費南迪斯踢國家隊水準亦遠遠不及球會，睇嚟葡軍喺C朗退役後都幾頭痛。

羅拔佬撐起二流波蘭

效力拜仁嘅羅拔利雲度夫斯基，2008年開始代表波蘭國家隊，長達13年嘅國際賽生涯上陣127場，攻入72球，屬波蘭史上最佳射手。

接連帶隊亮相大賽

呢位一代神鋒出席過2012、2016及2020年3屆歐國盃及2018年世盃，2018世盃外更轟入驚人嘅16球，創下世盃外歐洲入球紀錄，2020年亦壓倒兩大球王美斯及C朗，當選世界足球先生，被譽為係當今球壇最完美中鋒。

波蘭整體實力只屬歐洲二流，全靠「羅拔佬」呢位世界級球星帶動，波蘭先有機會連續喺國際大賽亮相，不過「羅拔佬」已經33歲，要搵一個好似佢咁完美嘅接班人睇怕冇乜可能，一旦佢退落嚟，波蘭無可避免將會步向衰落，球迷惟有等待下一位「羅拔佬」嘅出現，但唔知要等到幾時。

意國中堅孖寶非一般默契

意大利勇奪今屆歐國盃冠軍，一對「71歲老人中堅」組合基亞連尼、邦路斯居功厥偉，不但防守穩陣，邦路斯更喺決賽入波，認真厲害。呢對拍檔由祖雲達斯到國家隊合作多年，建立深厚默契，缺少任何一人都威力減半。加上傳統盛產頂級後衞嘅意大利，近年竟然缺乏優秀中堅冒起，甚至連主要後備中堅法蘭斯高阿沙比都已經33歲，意軍領隊文仙尼焗住搵巴西「歸化兵」拉菲爾杜萊幫手，但呢位阿特蘭大守將亦都31歲。

後起之秀遠水救唔到近火

原本AC米蘭嘅阿利斯奧羅馬洛尼及羅馬中堅基安盧卡文仙尼質素唔曳，可惜不獲文仙尼垂青，文帥近期積極提拔國際米蘭22歲新星巴斯東尼，但呢位小將仲需要一段長時間浸淫，先至有能力接班，怕且遠水救唔到近火。

競爭者平庸35歲紐亞屹立不倒

由2010年開始穩坐德國第一把交椅、出場逾百次嘅紐亞，唔經唔覺已經35歲，雖然德國從來唔使擔心龍門缺人，但一度唔服紐亞，想奪位嘅29歲門神達史特根，每次代表德國都冇喺巴塞咁穩陣同咁多「神救」，呢點亦係紐亞屹立不倒嘅主因。

「新生代」經驗輸蝕

至於其他「挑戰者」，同達史特根同齡嘅賓特尼奴，今季喺阿仙奴失落正選，奇雲查普亦敗走ＰＳＧ重返法蘭克福，表現愈來愈平庸。以上3人都冇紐亞咁好腳法，能夠從後場發動進攻，同時亦欠缺領袖風範，再數落去係多蒙特門將基哥高保，同今年Ｕ21歐國盃冠軍功臣達文，雖然呢班「新生代」後生及具潛力，但從未做過大國腳，若然紐亞有乜依郁，德國想搵過同樣級數嘅門神真係唔易。

莫迪歷華麗兼實際格仔軍難覓代替品

「格仔軍」克羅地亞近年喺國際賽成績突出，2016年同2020年歐國盃都躋身16強，2018世盃更加歷史性殺入決賽，僅僅不敵法國拎到亞軍，獲選為賽事ＭＶＰ嘅莫迪歷絕對係「格仔軍團」靈魂人物。今屆世盃外，克羅地亞喺Ｈ組穩佔第2位，莫迪歷仍然係球隊嘅進攻重心，上月2比2逼和斯洛伐克一仗，就由呢位中場大腦攻入追平嘅關鍵入球。

不過莫迪歷都已經36歲，雖然佢喺皇家馬德里仍然保持高水平表現，144次為國出戰更係克羅地亞歷史紀錄，但國家隊生涯完結之時已經逼在眉睫。

下一代中場多屬實際型

克羅地亞雖然有高華錫、柏沙歷同波索域等實而不華嘅中場，缺乏莫迪歷嘅華麗創意、控制節奏同化腐朽為神奇嘅天賦，克羅地亞球迷只能「睇得一場多一場」。

依賴黃金雙煞烏拉圭招惡果

兩屆世盃冠軍得主烏拉圭屬南美洲球壇傳統第3勢力，近10年最威水係2010年世盃打入4強，及2011年捧走美洲國家盃冠軍，當年射手科蘭正值巔峰，其後接班嘅卡雲尼同蘇亞雷斯亦不負所望，成為鋒線黃金組合。可惜烏拉圭長年依賴兩人，令其他人冇機會上位，轉眼間「卡蘇」都年屆34歲，踢埋明年世盃決賽周相信會退出國家隊，再數落去華倫西亞前鋒麥斯高美斯等人都係平庸之輩，難成氣候。

烏拉圭後防老化問題亦相當嚴重，高甸及馬田卡沙利斯分別已經35及34歲，現時淪落到踢意甲弱隊卡利亞里，防線只能靠26歲嘅荷西基文尼亞支撐大局。

柏迪+加維狂牛雙核再現

雖然球星退役好多時後繼無人，但都有唔少「傳承」例子。自從巴塞雙核沙維及恩尼斯達離開，「狂牛王朝」亦隨即落幕，估唔到約10年後，兩名師弟柏迪及加維極速上位，繼承衣鉢。

年紀輕輕 前途無限

18歲嘅柏迪上季率先彈出，唔單止有典型巴塞中場必備嘅創造性傳送，體能亦極為出色，從上季於巴塞，去到代表西班牙打歐國盃同奧運，幾乎全勤未停過，搞到今季捱出傷患，「狂牛」主帥安歷基亦對佢愛護有加，畀佢休息之餘仲大讚柏迪勁過18歲嗰陣嘅恩尼斯達，前途無限。比柏迪年輕1歲嘅加維，技術細膩傳波準繩，甚有沙維影子。佢上月首度入選國家隊，處子戰喺歐國聯4強對意大利以17歲零62日之齡，成為「狂牛」史上最年輕首騷球員，呢對新雙核唔講得笑。

阿歷山大伊沙克接班做戰神

瑞典40歲神鋒伊巴謙莫域仍然喺AC米蘭踢出彩虹，如果唔係受傷，今夏更會為瑞典出戰歐國盃決賽周，好似呢啲「戰神」真係百年一遇。不過瑞典近年亦爆出一位前途無限嘅殺手──阿歷山大伊沙克。

獲伊巴大讚「神奇」

同「做得佢老竇」嘅伊巴相比，22歲嘅伊沙克當然仲有幼嫩之處，但兩人風格確實頗有相似。伊沙克同樣有1米90高大身型，腳下功夫非常純熟，伊巴就曾經咁形容呢位後輩：「我睇過伊沙克踢波，兩個字──神奇！」瑞典喺今屆世盃外歐洲區B組排榜首，伊沙克6場正選披甲攻入4球，效率相當高，睇嚟瑞典球迷可以忘記伊巴謙莫域，迎接伊沙克年代嘅來臨。