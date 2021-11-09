高級組銀牌籃球決賽　南華力挫滿貫捧盃！

男子高級組銀牌總決賽，南華與滿貫再演激戰，頭3節一直落後的「綠軍」在決勝節打出爭氣波，一度追至平手掀起高潮，惟他們未能站穩陣腳，最終南華有驚無險，以71：59取勝，成功衞冕。

南華上場以38分力挫滿貫，今場控衞羅意庭賽前訓練不幸鼻樑斷骨受傷，由張延隆擔正，聯同楊和、梁兆華、朱亮及惠龍兒正旗登場，滿貫則派出蔡再懃、何倚富、歐陽維江、鄧志恒及方誠義。比賽開段惠龍兒和朱亮輪流得分，打出7：0攻勢，滿貫幾度快攻失手，僅由蔡再懃獨得4分。戰況一度膠著，兩隊長達兩分鐘未有得分，梁兆華及朱亮先後投進三分，將比分拉開至23：14。

第二節南華先由楊和連得5分，將分差拉開至14分。雙方連環駁火，陳張敏眼角被撞至血流披面，需要即時離場治理，南華教練巴拿莫域與球證理論後更吞下技術犯規。滿貫趁惠龍兒及楊和休息時打出士氣波，憑林俊光、何倚富命中高難度跳投，一口氣連追6分，將分差收窄至個位數。惠龍兒此節尾段重返賽場，惟在滿貫球員夾擊下未有得分，「綠軍」再憑歐陽維江及方誠義連得5分，追至落後3分，南華亦有余理洋命中三分球，以35：28完半場。

換邊後，滿貫奮力反撲，蔡再懃和林俊光先後投進三分彈，追至落後9分，南華則有今季首度正選上陣的張延隆，兩人夾擊下仍能在籃底得分，楊和亦在外線有進賬。滿貫其後有何倚富和何倚楊「兄弟連線」，前者轟入三分，後者快速剷入禁區助攻蔡再懃，博得現場掌聲如雷。朱亮和余理洋此節只得2分，南華憑楊和單節9分，以54：45繼續領先。

決勝節進入戲肉，張偉康於此節終於找回手感，轟入兩球三分加一記罰球，連同蔡再懃剷籃得手，其後再有何倚楊命中「三分彈」，一浪12：2攻勢，為滿貫追成59：59平手。不過滿貫最後兩分鐘無以為繼，南華接連得分，終以71：59取勝。南華今場兩人得分上雙，楊和得全場最高22分，另外朱亮12分，滿貫蔡再懃、方誠義及林俊光分別得13、12及11分。