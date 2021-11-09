英媒喪插：馬古尼只值1便士！

曼聯接連輸畀兩大死敵利物浦同曼城，雖然隊內一片和諧，但外間批評就好狠辣，其中隊長哈利馬古尼成為眾矢之的，作為8000萬鎊身價中堅，又係隊長，英國《曼徹斯特晚報》直指佢係廢柴，價值只有1便士。

該報分析指出：「如果你是曼聯球迷，這段時間很悲慘，一切都不順利，淨吞曼城2蛋後球隊在近6場聯賽只得1勝，距離球隊今季目標尚有幾英哩。

「對曼城之戰，曼聯只有1次射門中目標，這為蘇斯克查增添壓力，這位挪威領隊今季未能踢出應有表現而備受批評，球隊沒有特點，也未能向對手施壓，坦白說，球員似乎放棄了。

「防守是曼聯今季表現不理想的關鍵，華拉尼、勞基梳爾狀態不佳，雲比沙卡經常失位，但有一個必須負更大責任，他就是馬古尼，28歲的馬古尼正值足球員黃金年齡，但他最近的表現很離譜，傷愈復出對李斯特城表現極差，但綜合再看他表現，會令人很震驚！

「曼聯失球數字高企，馬古尼都有參與，而他是隊長，要為球隊而戰，他價值8000萬鎊，但現在只值1便士，他一直是蘇斯克查旗下重心，但今季表現急速下滑，其職業生涯至今仍然是0錦標，而他身邊的C朗拿度及華拉尼已贏盡一切，你覺得他會有何感覺？」