普巴傷勢嚴重　面臨缺陣10星期

曼聯球星保羅普巴日前喺法國國家隊集訓期間，拉傷右腳大腿肌肉，經過初步檢查之後，預料呢位中場需要休息8至10星期，意味將會缺陣今年餘下賽事。

由於普巴將於明夏約滿，明年1月就可以同其他球會傾加盟事宜，佢今次受傷之後，可以專注處理轉會問題，進一步增加離開曼聯嘅機會。

據悉，普巴喺周一(8日)進行操練時，拉傷右腳大腿肌肉，其後法國足總宣布呢位28歲球星退隊，無緣為法國出戰餘下2場世界盃外圍賽對哈薩克及芬蘭，主帥迪甘斯已經補選羅馬中場維列度。

法國軍醫為保羅普巴進行初步檢查之後，估計佢需要休息8至10星期，普巴將會返回曼聯接受進一步詳細檢查，先至可以確定真正缺陣時間。

由於保羅普巴喺英超對利物浦一役，被罰紅牌趕出場，需要罰停賽3場，曼聯下場對屈福特，佢仲要繼續「坐波監」。

除咗對屈福特之外，曼聯今年仲有10場比賽，包括英超對2大勁旅車路士、阿仙奴，以及歐聯對維拉利爾、年青人，恐怕都唔使預普巴。