美網冠軍華度卡奴又輸　落實與姬芭前教練合作

應屆美網冠軍18歲英國少女華度卡奴，持續低迷，周二出戰在林茨舉行的WTA250級奧地利女子賽，與從外圍賽晉級的中國王欣瑜打足三盤後落敗，首場亮相即出局。

帶有中國血統的華度卡奴被列為今個比賽的頭號種子，這是她自10月底在爸爸家鄉羅馬尼亞輸波後的首戰，賽後她表示因為身體不適會暫休一段時間，直至在林茨再復出比賽。不過，本周世界排名將升上20位的華度卡奴自美網後仍然不在狀態，在16強與世界排名106的王欣瑜苦戰三盤，首盤即被破發三次，雙方爭逐了2小時36分後以1比6、7比6(0)、5比7無緣晉級，這亦令王欣瑜做生涯最佳成績，首勝世界前20球手躋身8強，並將自己的世界排名也升上前100。

至於華度卡奴自美網後一直表示要物色教練，而賽前她已落實及公布了新教練，就是曾協助前世界一姐姬芭的44歲德國教練Torben Beltz，她在今仗落敗後表示期望可以盡快與新教練合作:「能夠與這位富經驗的教練合作，非常興奮，希望在季前可以為明年賽事做好準備，我對未來充滿正力量。」

此外，華度卡奴的兒時偶像之一羅馬尼亞的施蒙娜，自2012年後再在奧地利林茨賽亮相，她以直落兩盤7比5、6比3擊敗白羅斯的莎諾維治，順利躋身8強。