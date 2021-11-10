世盃外 中國兩場生死戰免費有得睇
2021年11月10日 15:03
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(Getty Images)
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卡塔爾世界盃亞洲區外圍賽明日會上演第5輪比賽，中國隊會喺阿聯酋迎戰阿曼，呢場被視為佢哋能否躋身決賽周嘅生死戰，如果想出線今輪中國對阿曼，及以下個星期二對住澳洲都不能有失。
亞洲足協早前已宣布與體育媒體ELEVEN合作，而該集團周三宣布會為香港及泰國球迷提供免費平台睇波，而周四(11日)及下周二(16日)將會有兩輪共8場賽事，當中包括中國對阿曼及中國對澳洲兩場關鍵賽事，球迷只到屆時Click入Eleven Sports網站（www.ElevenSports.com）就可以免費睇。
8場直播賽事包括：
11月11日（星期四）- (香港開賽時間)
澳洲對沙特阿拉伯 (17:10) ；
黎巴嫩對伊朗 (20:00)；
中國對阿曼 (23:00)；
伊拉克對敘利亞 (11月12日01:00 )
11月16日（星期二）- (香港開賽時間)
越南對沙特阿拉伯 (20:00)；
中國對澳洲 (23:00)；
伊拉克對韓國 (23:00)；
敘利亞對伊朗 (11月17日00:00 )