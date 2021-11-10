足球版「魷魚遊戲」　新賽制激到爆

卡塔爾世盃下年11月開戰，仲有1年多啲時間就係決賽周，星期四開始嘅外圍賽，列強不容有失，尤其係歐洲區賽事，邊隊可以攞到決賽周入場券，邊隊要踢附加賽，踢埋今輪最後兩場分組賽，答案自有分曉。由於今屆歐洲區外圍賽改咗制，要取得首名先可以直接進身決賽周，次名都要踢附加賽，最後呢兩場肯定無保留全力一戰，精彩到爆。

葡萄牙靠C朗掌控命運

世盃外圍賽歐洲區A組，一如所料，葡萄牙同塞爾維亞鶴立雞群，現時塞爾維亞踢咗7場17分排榜首，葡萄牙6戰16分緊隨其後，葡軍餘下兩場賽事，先於周五凌晨作客愛爾蘭，最後一場就係主場鬥塞爾維亞，呢場壓軸戰關係邊隊可以直接出線。

形勢上葡萄牙略為主動，只要贏到愛爾蘭，最尾一場同塞爾維亞打和都可以出線，所以呢場絕對唔會Hea踢，尤其葡萄牙首循環主場鬥愛爾蘭，當時陷於苦戰，愛爾蘭半場領先1比0，最終靠C朗喺89同96分鐘連入兩球，驚險反勝，今場都存在暗湧，所以葡萄牙作客都冇得諗，今場都要照攻。

塞爾維亞求勝唯一出路

塞爾維亞同葡萄牙首循環碰頭，經過激戰踢成2比2，塞爾維亞得失球差不及葡軍，要出線唯一出路就係贏，佢哋稍為着數明顯就係體力，今周唔使踢硬仗，可以養精蓄銳專心惡鬥葡萄牙，究竟呢組邊隊可以出線，就要等埋周一凌晨嘅生死決戰。

尹戈爾出山荷蘭回魂

「無冕之王」荷蘭失意於歐國盃後，前主帥法蘭迪保亞孭鑊落台，荷蘭足總邀請「方丈」尹戈爾出山，第3度執掌「橙軍」。荷蘭由佢接手後，即時止跌回升，近5仗4勝1和，強勢重返G組榜首，嚟緊只要擊敗黑山，最後一輪對挪威保住唔輸，就可自2014年後再度進軍世盃決賽周。

尹戈爾過去曾兩度執教荷蘭，2016年被曼聯辭退後本來已經退休，但今年歐國盃16強輸畀捷克，表現一無是處，睇見勢色唔對，荷蘭足總立即決定搵尹戈爾出山，取代法蘭迪保亞再執「橙軍」教鞭，球隊演出亦即時煥然一新，「方丈」復出首仗賽和挪威1比1，其後取得4連勝，5場比賽攻入18球，只失2球，激發靈魂人物迪比交出好表現，令荷蘭重拾足球強國本色，如今出線形勢大好，「方丈」果然有料到！

克羅地亞老兵頑抗俄羅斯

上屆世盃亞軍克羅地亞，今屆喺外圍賽H組只排第2位，落後榜首俄羅斯兩分，嚟緊對馬爾他必定要全取3分之外，煞科戰對俄羅斯更係名副其實嘅「生死戰」，不容有失。

克羅地亞今屆演出不穩，冷門賽果包括輸畀斯洛文尼亞同上仗打和斯洛伐克都相當致命。事實上，「格仔兵團」球員普遍質素雖然高於同組對手，但球員年齡偏大係一大問題，36歲嘅莫迪歷、32歲嘅比列錫、32歲嘅洛夫雲、32歲嘅杜馬高維達仍然係三線軸心，若然繼續倚賴佢哋，只會令青黃不接問題愈見嚴重；如果今屆未能躋身世盃決賽周，預計克羅地亞或會面臨重整大執位，進入一段漫長嘅黑暗時期。

狂牛誓展後勁趕過瑞典

西班牙喺B組排緊第2位，落後榜首瑞典兩分，如果想爭首名直接出線席位，嚟緊最後兩輪不容再失，尤其係尾輪迎戰瑞典，更係非常關鍵。

西班牙主帥安歷基深明球隊必須重建，自上任後不斷提拔新人，包括柏迪、安素法迪、加維、艾利加西亞、奧耶沙巴爾等新人，甚至力排眾議，一度棄用「皇馬幫」，惹來拔苗助長嘅批評。雖然戰績唔錯，「狂牛」令人意外地殺入歐國盃4強，早前更加喺歐國聯獲得亞軍，但起用咁多新人，難免會出現陣痛，包括9月頭世盃外反輸畀瑞典，導致跌落小組次席。

依家嚟到關鍵時刻，就睇吓經驗豐富嘅布斯基斯、佐迪艾巴，點樣以老帶新，幫「狂牛」後來居上喇！

意軍鬥瑞士關鍵6分波

世盃外圍賽歐洲區C組，得番意大利、瑞士仲有機會出線，兩隊現時同得14分，意軍「淨得球」多瑞士兩球。雙方餘下兩場賽事，包括將於11月13日凌晨正面交鋒，成為爭奪小組首名直接出線最關鍵之戰。意大利當然希望憑主場之利贏波，但瑞士喺9月曾經同意軍打和0比0，踢法非常硬淨。

如果呢場「6分波」不分勝負，最後1輪賽事，就會直接決定雙方命運，意大利最後1場將作客北愛爾蘭，至於瑞士將會主場對保加利亞。意大利實力無疑喺北愛爾蘭之上，但始終作客，存在一定暗湧，加上北愛擅長死守，意大利即使贏波亦未必可以大勝。

反觀瑞士最後1場主場出擊，隨時大炒保加利亞，最終計得失球的話，有機會反先意軍，搶走晉級席位。