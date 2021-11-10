拉舒福特獲威廉王子頒授MBE　將榮譽贈母親

曼聯「慈善球王」拉舒福特周二獲英國威廉王子頒授MBE勳銜，他將榮譽歸於母親，他授勳後感言：「我覺得小朋友無嘢食同埋無書本，都係一種懲罰。」

24歲嘅拉舒福特帶同母親Melanie到溫莎堡見證呢個重要時刻，佢話將呢個榮譽送畀媽媽，相信Melanie聽到都會感到到喊。去年拉舒福特兩次為學童用餐問題上迫英國政府改變決定，佢授勳後接受訪時話:「我只係嘗試為兒童爭取一啲我以前細個冇嘅嘢，如果我當時能夠擁有，或者生活可以過得好啲，人生亦可以有更多選擇。對我嚟講，孩子無食物同書本，都係一種懲罰。」

本身喺單親家庭長大嘅拉舒福特，特別關注兒童用餐問題，而佢自小就依靠學校提供免費午餐，而避免佢同四個兄弟姐妹在母親要外出打工養家而捱餓。拉舒福特過往曾多次感激母親嘅教導，而身兼父職嘅Melanie要打幾份工照顧佢哋幾個兄弟姐妹。

至於授勳過程中，呢位紅魔名將同威廉王子有說有笑，被問到佢哋傾咗啲咩，拉舒福特話其實都不離足球:「我哋講咗少少歐國盃，同埋以後希望每個人都可以入場支持英格蘭。」劍橋公爵夫婦其後喺Twitter發帖文恭賀佢授勳，並希望佢繼續為全英國有需要嘅兒童發聲。