重投母會　「09」回巢全靠李輝立一句說話？

當選每月最有價值球員、榮膺最佳撲救、相隔8年重返港隊。31歲門將梁興傑上季在天水圍飛馬闖上事業高峰。然而登峰過後即迎來球會自降的消息，正當徬徨之際，幸得標準流浪總監李輝立一句說話而安心下來，亦得以讓他重投母會，繼續在港超聯發光發亮。

圖／文：黃雋謙

被圈中人稱為「09」的梁興傑，上季為天水圍飛馬上陣19仗當中5次零封對手，其穩健表現不但為球隊最終獲得第4名，個人亮眼的演出亦得到旁人肯定，除當選上季4月最有價值球員外，還奪得由旁述選出的最佳撲救獎，更在相隔8年之後再次獲得香港隊徵召。「09」也承認，上季可謂出道以來最豐收的一季：「呢啲榮譽好緊要，因為唔係淨係我把口話自己掂，而係球迷、教練都睇到。」

然而剎那輝煌過後隨之而來的是晴天霹靂，「由巴林返港隔離嗰陣都未知飛馬搞唔搞，上年踢得咁好都好想Keep住落去，因為嗰陣好多隊嘅龍門位已經齊晒，如果飛馬唔搞嘅話我都唔知點。」我還能繼續踢下去嗎？為何我這般「黑仔」？一個個問號充斥於梁興傑的腦袋裏。此時，他打開電話的通訊錄，找到一個熟悉的名字。

「喂？Philip，我可唔可以返嚟流浪啊？」在季前眾多失業球員「搵班落」的情況下，流浪總監李輝立的電話曾響過不停，唯獨接過流浪出身的「09」來電後，他沒有多想便拋下一句：「流浪一定會留定個位畀你。」

自香港08散班後，在恩師盧國華推薦下，當時17歲的「09」加入了流浪。由流浪踢到四海，再由四海踢到標準，球會冠名數度更替，唯一不變是這家球會培育年輕球員的方針，「嗰陣『廷峯』（翟廷峯）、『阿昌』（黎耀昌）、陳韶遠一齊踢，我記得『嘉緯』仲未走，嗰陣佢已經好有球星風範，都教過我哋好多嘢。」效力多年，「09」最難忘當年流浪與西甲球隊維拉利爾、華倫西亞協辦的三角賽，「嗰時已經借咗去南華，Philip突登問羅生（前南華班主羅傑承）可唔可以搵我番嚟踢番場。」

7年後他終於回到最初的起點，「好多隊友都唔識，好似變番個年青球員咁，一嚟到衫又唔知擺邊，練波嗰時直頭唔敢出聲！」梁興傑說。隨着與隊友相處時間增加，他亦要為球隊分擔帶領小將的責任，落到場「提場」亦不能再「怕怕醜醜」：「有時鬧完佢哋之後都會講番點樣做好，着番起母會件衫，責任感都會大咗。」

在香港以踢足球為職業，總要面對生活帶來的壓力，尤其是背負着家庭的「09」，「依家唔再係單身寡仔，一定要諗吓個仔同老婆」。他承認，回巢流浪接受的待遇當然不會比以前優厚，唯有多兼職「教波」，幫補收入。他現時在每課操練後，日程都排得密密麻麻，有時教油尖旺區隊青年軍；有時教私人門將訓練班，但即使再累都沒有怨言，「趁仲有能力，希望踢到落去就繼續踢，做教練係其中一條路，依家教波都係鋪定路。」

「09」在兩年前的訪問提過他有兩個目標：一是奪個人榮譽；二是一嚐捧盃滋味。首個目標而言，上季似乎是他最接近「最佳門將」一次，可是最終擦身而過。「都係差少少，始終香港仲有葉鴻輝、王振鵬嗰啲，希望可以至少攞一次。」他說。那第二項目標呢？「09」尷尬一笑，似乎也有感距離愈來愈遠，但他坦言希望今季助流浪殺入「足總盃」決賽，「唔好話贏冠軍先，但入決賽一場過，起碼有得博吓嘛！」

梁興傑Profile

出生日期：1989年10月22日（32歲）

位置：門將

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：香港09、香港08、四海流浪、南華、天水圍飛馬

球衣號碼：11

今季上陣：3場

今年6月港隊遠赴巴林出戰世盃外，梁興傑這個久違名字重現在大軍名單中。8年的等待恍如隔世，但「09」對上一次入選的事仍印象深刻：「我記得係2013年亞洲盃外圍賽，有場主場對越南係陳偉豪臨完場絕殺！」今次入選，他猶如以一位新人的身分隨隊，雖然3場賽事均僅位列後備席，但他卻毫不感失望：「始終『阿輝』踢香港隊就特別醒神，加上同佢又好朋友，完全唔會覺得唔好受！」