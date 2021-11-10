甲一男籃完全賽程　精選左右大局必睇「Key Dates」

高級組男籃銀牌賽的激烈戰況仍為球迷津津樂道之際，甲一聯賽的賽程亦於今日（10日）正式發布，惹來廣大「擁籃躉」關注！香港籃球總會宣布，2021年甲一聯賽將於12月2日假修頓場館開鑼，至明年3月底煞科，共設38個比賽日。《東網》精選其中常規賽10大「Key Dates」，挑選爭標或爭護級的關鍵賽事，球迷記得嘜實日子支持嘞！

今季甲一陣容鼎盛，隨着建龍飛馬升班後，共10支球隊競逐，熱門隊「Big 4」包括衞冕的南華、上屆亞軍滿貫、2018年盟主東方龍獅、永倫，而今屆在銀牌表現突出的康仁福建、南青，以及安保漢友、崇德飛鷹、遊協及建龍飛馬，將全力一拼爭取常規賽前6名，以打入前二直入「爭標組」或前三至前六的「附加賽」，向錦標進發。第一個「甲一Key Dates」當然是12月2日的開咧大日子，揭幕戰由「兄弟同門」南華迎戰南青，屬兩軍今季首碰，尾場緊接由滿貫對安保漢友，經過銀牌洗禮後究竟球隊怎樣調整迎接聯賽？全華班應戰銀牌的滿貫於陣容上會否增添援將令陣容如虎添翼？實在值得留意。

第二個「甲一Key Dates」是12月8日東方龍獅聯賽首戰對安保漢友，同日頭場是滿貫對南青。東方龍獅在銀牌儘管未能奪標，但其實「藍軍」面對最終冠軍南華僅以2分之微飲恨，落至負方撼永倫亦鬥得非常激烈，鬥至決勝節一度反超前之下，最終以78比81憾負，但東方龍獅有準繩度高的ABL援將拉利羅斯顯功架，「浪花兄弟」李琪及陳兆榮，還有徐遠成及最高華人中鋒卜聿揚，後者於「地標戰」已獨取13分兼施展入樽，相信經過實戰及磨練後，定於聯賽有更驚喜表現。

「升班馬」建龍飛馬於12月9日對戰康仁福建亦令人期待，這將是建龍飛馬甲一的首場聯賽，縱使康仁福建不易應付，但如果建龍飛馬的居港外援漢尼拔屆時已歸隊，相信能大大提升內線攻防力，而低位正是福建目前較弱的位置，在此消彼長下，建龍飛馬能否有飛躍表現甚至拿下今季首勝？球迷拭目以待。另外當然不得不「嘜實」Big 4勁旅互相對撼的大戰，包括12月22日東方龍獅對南華、12月28日永倫對東方龍獅、1月4日滿貫對永倫、1月6日南華對永倫、1月11日滿貫對東方龍獅及1月20日南華對滿貫，這6個賽日絕對是「Key Dates」，事關勝負直接左右常規賽排名。按賽例，常規賽首兩名可直入四強，而第3至第6名將要多打一場附加賽（2月22日），即第4對第5、第3對第6，決出餘下兩個四強席位，一場過完全「無仇報」！

12月30日為本年最後一個賽日，該天是4支中游球隊互相對撼的關鍵日子，也將是爭入5、6名的關鍵戰。南青對康仁福建、建龍飛馬對安保漢友。南青在銀牌以78比84不敵福建，但之後贏過遊協及安保漢友，曾在台灣學法的「甲一一年生」蘇柏軒表現初生之犢不畏虎的勇氣，剷籃突破令人留下深刻印象，配合劉俊鴻及潘文豪等年輕一代，衝勁十足，加上擁有高大援將Mclaughlin Christopher John搶板兼爆籃，即使對着永倫也僅以4分落敗，故南青再遇福建爭取「復仇」不無機會，這仗也足以影響「六強」排名。至於建龍飛馬對安保漢友也料是一場五五波，後者主力趙鍵鋒成為傷兵及馬嘉聰缺陣下，全華班底亦未能夫添出擊，且看蘇尚灜等經驗球員能否帶領球迷走出低迷。值得留意是，在銀牌取得勝仗開齋的崇德飛鷹也有望在聯賽爭取突破，關鍵是球隊能否補充足夠兵源，主力射手奧斯汀是否能上陣等。

今季甲一看點及話題多多，完成常規賽及附加賽後，緊張刺激的前4季後賽定於2月24日展開，採三場兩勝制，勝方晉身總決賽以五場三勝定出冠軍誰屬，最快於3月15日盟主便誕生，如戰至第5仗則於3月24日分曉，究竟南華能否保持長勝及衞冕？滿貫如何突破衝擊首座錦標？東方龍獅怎樣全力重奪甲一王座？恢復降班制後其餘隊伍怎樣擺脫危機？敬請球迷留意戰況，謎底將逐一解開。