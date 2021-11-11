謝拉特現身倫敦　日內正式執教維拉！

利物浦傳奇球星謝拉特回歸英超！上季帶領格拉斯哥流浪重奪失落10年蘇超冠軍嘅謝拉特，周四(11日)突然現身倫敦，英國傳媒廣泛報道，佢此行係同阿士東維拉簽約，日內正式接掌帥印。據報維拉將會向格拉斯哥流浪支付300萬鎊賠償金，如無意外下周主場對白禮頓會首度領軍。

維拉經歷英超5連敗後，早前宣布將領隊甸恩史密夫炒魷，謝拉特立即成為球隊頭號目標，專門報道格拉斯哥流浪消息嘅媒體《The Ibrox Channel》周四公開影片，謝拉特拎住小行李喼抵達倫敦，將會去維拉班主梳利斯位於當地嘅辦公室簽約，多個英國媒體都證實協議已經達成，只待文件處理就可以落實。

現年41歲嘅謝拉特，同格拉斯哥流浪仲有2年半合約，據報維拉將會支付300萬鎊賠償金，同時會將佢喺流浪嘅副手比亞利，以及多名教練一齊帶去新球會。報道指謝拉特願意執教維拉，最大原因係維拉行政總裁佩斯路，佩斯路之前亦曾擔任利物浦行政總裁，同謝拉特早已建立密切關係。

謝拉特2015年離開利物浦後，曾去美職踢洛杉磯銀河1季先至掛靴，退休後曾經重返利物浦執教青年軍，2018年就成為格拉斯哥流浪領隊，上季帶領球隊重奪蘇超冠軍。謝拉特今次回歸英超，未來4場對手係白禮頓、水晶宮、曼城同李斯特城，12月11日就會去晏菲路倒戈利物浦，勢成球迷焦點。