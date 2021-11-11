為搶正選　PSG球星搵人打隊友被捕！

巴黎聖日耳門(PSG)女足爆出驚天醜聞！法國媒體報道，PSG中場艾米娜塔(Aminata Diallo)周三(10日)喺寓所內被捕，佢涉嫌喺今個月初，聘請兩名幪面男子襲擊隊友基娜(Kheira Hamraoui)，令隊友受傷後搶走對方正選位置，警方目前仍然調查案件，暫時未有作出檢控。

26歲嘅艾米娜塔同31歲嘅基娜都係法國女足國腳，同樣司職中場，不過基娜就係常規正選。法國《隊報》報道，今個月4號PSG一次團隊聚餐之後，艾米娜塔主動提出揸車送基娜返屋企，當兩人返到基娜屋企附近，突然出現2名幪面男子攔車，用鐵棍毆打基娜數分鐘，襲擊期間艾米娜塔就報稱被歹徒「拘留」，但並冇受傷，基娜事後要入醫院為手、腳多處傷患縫針。

襲擊事件之後，PSG喺歐聯對皇家馬德里嘅大戰，球會宣布基娜因「私人原因」缺陣，而艾米娜塔就取代佢嘅正選位置。PSG周四(11日)發出聲明證實：「球會已經獲悉艾米娜塔被警方拘捕，佢涉及上星期另一名球員被襲擊事件，PSG強烈反對所有暴力行為。」

PSG目前喺法甲女子聯賽7戰全勝，同里昂女足並列榜首，基娜喺當中6場聯賽正選上陣，而艾米娜塔就有3次正選同4次後備上陣紀錄