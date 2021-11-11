年終賽開打！愛莎尼亞少女挫法網冠軍11連勝

WTA女子網球年終賽在墨西哥開打，首次入圍的愛莎尼亞歌達維茲表現強勢，在揭幕戰以直落兩盤力挫今屆法網雙料冠軍捷克的姬莉絲高娃，迎來個人11連勝。

兩位同樣都是25歲的球手均是首次在年終賽亮相，歌達維茲表現持續強勢，過去7個賽事出戰26場僅輸2場，而姬莉絲高娃更是今屆法網單打及雙打冠軍，這場比拼賽前已成為外界焦點之一。

短短兩個月世界排名由30跳升至第8的歌達維茲，首次與姬莉絲高娃爭逐，全場表現進取，單是第9局已轟出3個ACE球，最終爭逐了1小時15分鐘後以直落兩盤6比3、6比4擊敗世界排名第3的姬莉絲高娃。這也是歌達維茲今年第5次擊敗TOP10球手，生涯第3次戰勝TOP3。

「這是一場緊湊的賽事，我覺得自己控制第一發球的處理不俗，所以很多分數都是憑首發。」歌達維茲賽後透露了最近連贏多場的秘訣：「在夏天我輸了很多場，然後我開始與泰辛諾夫（俄羅斯男將）一起訓練，我真的很盼望能夠取得勝利，我相信自己可以做得更好，經過一段時間我掌握了比賽的控制節奏，贏多了、比賽多了，而且打得更舒服及享受網球。」

至於姬莉絲高娃是自2016年後，首位在年終賽入圍單打及雙打的球手，她賽後表示這仗打得困難，並承認對手發球很出色；然而她在揭幕戰雖然落敗，但仍未絕望，她稍後會分別與同組的麥古露莎及K普里斯科娃爭逐。

年終賽去年因疫情關係停辦一年，8位入圍單打的女將分成兩組，先以小組循環制進行，每組頭兩名將可出線準決賽，再以淘汰制決賽后冠。