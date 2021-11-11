【世盃外】西班牙搶W保首名希望

周四深夜世盃外歐洲區B組大戰，希臘主場硬撼西班牙。小組排名第2嘅西班牙落後瑞典2分，要爭小組首名直接出線資格，呢場非勝不可，搶分決心有保證。「狂牛兵團」上月打入歐國聯決賽，雖然最終輸畀法國，但一班年青新星表現出色，好似效力巴塞隆拿嘅加維，今次就繼續獲得徵召。希臘落後西班牙4分，出線機會渺茫，佢哋近3場世盃外主場僅1勝，呢場好難頂得住西班牙強攻，捧客勝好過。 ‧臻贏特

直播表

周五1:00am 世盃外 格魯吉亞 對 瑞典

有線661、601台

周五1:00am 世盃外 俄羅斯 對 塞浦路斯

有線664、604台

周五1:00am 世盃外 阿美尼亞 對 北馬其頓

有線662、602台

周五3:45am 世盃外 希臘 對 西班牙

有線661、601台

周五3:45am 世盃外 德國 對 列支敦士登

有線664、604台

周五3:45am 世盃外 愛爾蘭 對 葡萄牙

有線662、602台

周五3:45am 世盃外 羅馬尼亞 對 冰島

有線603台

周五3:45am U21歐國外 法國U21 對 阿美尼亞U21

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