全英賽出籤表　吳安儀對中國神童演「打吡」

桌球壇三大賽之一的全英賽不足兩周後開打，時隔一年後重返北約克郡上演，剛重奪「1哥」位置的沙比，連同卓林普、奧蘇里雲及羅拔臣等世界排名前16的球員均全部參賽，香港「四眼Cue后」吳安儀將首次亮相，首輪即挑戰中國「神童」顏丙濤合演「中港打吡」。

全英賽賽會周三（10日）公布128位參賽者的籤表，獲得WST(桌球世巡賽)發出兩季外咭的吳安儀，將會首戰這個職業桌球壇的傳統經典賽，經過抽籤後安儀首圈面對近年表現搶眼的中國21歲新星顏丙濤，相信對安儀會是更高考驗。

吳安儀自10月出征職業賽挑戰男子球員，過去幾場比賽表現都獲好評，其中在德國大師賽外圍賽更一度領先英格蘭老將史達文，而她將於本月25日在全英賽與顏丙濤合演「中港打吡」，將成為球壇焦點之一。至於年初捧走大師賽冠軍的顏丙濤，上月在北愛爾蘭公開賽擊敗「火箭」奧蘇里雲更成一時熱話。

講到今屆比賽大熱，奧蘇里雲當然是其中一員，他將爭取生涯第8次捧走全英冠軍，而首圈將面米高韋特，而7屆世界冠軍的「桌球皇帝」亨特利則與泰國名將塔猜亞爭逐首圈。

值得一提是今屆賽事首輪就有7場「中港打吡」，是2013年改抽籤制度後最多的一次。比賽將於11月23日至12月5日進行，首輪到準決賽均採用11局6勝制，而決賽則以19局10勝進行，冠軍將可袋走20萬英鎊。