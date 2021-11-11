沙維頒布10大軍規　受罰第1人出現！

新官上任三把火！沙維接手執教巴塞隆拿後，第1時間就係整頓球會紀律，據西班牙傳媒報道，沙維喺首課操練入面即公布「10大軍規」，要求所有球員嚴格遵守。西班牙《每日體育報》報道，第1個「唔生性」受罰球員已經出現，就係22歲中場列基佩治。

沙維公布嘅「10大軍規」如下：

1●球員需要喺練習展開前1個半鐘頭到達。

2●教練要喺練習展開前2個鐘頭到達。

3●球員要喺基地內餐廳用膳。

4●罰款制度重新建立。

5●重覆犯規者，罰款會以幾何級數增加。

6●比賽前48小時，必定要喺半夜12點前返屋企休息。

7●正選位置將建基於訓練時嘅表現。

8●冇任何球員會得到特權。

9●球季期間嚴禁進行任何危險活動(例如滑浪)。

10●無論球場內外，都要以身作則維持球會健康形象。

沙維嘅軍規頒布之後，唔少人都覺得紀律差勁嘅奧士文尼迪比利會最辛苦，不過《每日體育報》消息指，率先被捉到違規嘅人，就係著6號波衫嘅「沙維接班人」列基佩治，佢日前喺行人路上面玩電動滑板車，而且仲幾乎撞傷途人，西班牙法例亦禁止喺行人路玩電動滑板車，列基佩治將會被罰款處分。