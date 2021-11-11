香港隊　德轉會網：前北韓教頭即將上任

香港足球代表隊主帥一職懸空5個月後，新帥聘請日前終於有所眉目。據德國轉會消息網站證實，前北韓主帥、挪威籍的莊恩安達臣將接過港隊帥印，預計本月內到港履新。

香港隊前主教練麥柏倫，自6月領軍戰畢世盃外圍賽後約滿，據悉足總曾要求該位芬蘭教頭重新申請職位，而足總主席貝鈞奇亦曾稱聘請新主帥「非當務之急」。足總10月在董事會上討論應徵人選，行政總裁譚秋朗透露，聘請小組已從百多個申請中篩選剩3人，獲選者將於11月到港履新。據消息指，3人分別為執教過蒙古的德國教練韋斯、本地著名教練郭嘉諾，以及曾領軍北韓、韓職仁川聯的挪威教頭莊恩安達臣。

據德國轉會網站《Transfermarkt》消息指，安達臣本人證實即將接過港隊帥印，並聲稱自己期待為港隊實踐可持續的計劃。當被問到目標時，該名58歲教頭提到，香港足總向其表達過希望港隊能打入2034年世盃決賽周的目標，但他強調此建基於完善的青訓系統和長遠規劃，不過他就道出的短期目標：「躋身2023年『亞洲盃』決賽周會係我嘅願望。」

莊恩安達臣球員時代主要在德甲、瑞士打滾，效力過紐倫堡、蘇黎世等球隊，1990年踢法蘭克福時榮膺德甲神射手。轉職教練後，他當過慕遜加柏助教，2008年從當時轉會多蒙特的高普手上接過緬恩斯帥印。2016年起，他成為北韓主帥，更曾分別於2016和17年作客香港，領軍14場中取得8勝3和3負成績。2018年韓職季中轉教仁川聯，僅成績未如理想，勝率只得33%，直至2019年4月因7戰僅獲4分而被辭退，並一直待業至今。據報期間安達臣曾應徵烏茲別克主帥，但最終未獲聘任。