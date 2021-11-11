「雙牙」分途出擊爭小組首名　C朗成關鍵人物

世盃外圍賽歐洲區爭出線大衝刺，「伊比利亞雙雄」葡萄牙、西班牙做咗難兄難弟，現時同樣喺所屬小組排第2位，為爭奪首名直接出線資格，餘下賽事不容有失，否則一旦淪為小組次名就要踢附加賽，難免有出局危機。相信國際足協同球迷都唔想明年決賽周冇咗「雙牙」，今晚一齊為C朗、般奴費南迪斯、布斯基斯、艾華路莫拉達等「雙牙」球星打氣啦！（有線662及602台周五凌晨3時45分直播）

大蝦細！葡萄牙半場搞掂愛爾蘭

世盃外歐洲區A組愛爾蘭主場惡鬥葡萄牙，位列次席嘅葡萄牙落後榜首塞爾維亞1分，但踢少1場，只要今場贏波就可以升上榜首，大大提升首名直接出線機會。事實上，葡萄牙球星如雲，特別係「救世主」C朗經常化腐朽為神奇，除咗屢次拯救曼聯之外，9月世盃外對愛爾蘭亦梅開二度，協助球隊反勝。葡萄牙近4仗上半場都領先，今場會照辦煮碗，盡早鎖定勝局，直取半場客勝。

葡萄牙今屆外圍賽6戰取得5勝1和，攻入16球僅失4球，唯一和波係作客打和塞爾維亞2比2，該仗葡萄牙上半場由迪亞高祖達射入兩球，領先2比0，但換邊後有所鬆懈被逼和，所以葡萄牙緊接4場世盃外都出盡全力，獲得全勝，其中贏愛爾蘭2比1，葡萄牙有近半場時間落後幾乎輸波，幸好C朗臨尾連入兩球反勝；吸取教訓之後，相信葡軍今場會先下手為強，盡快取得領先優勢，避免再陷入苦戰。

愛爾蘭小將試陣頂唔住

值得留意，葡萄牙下場最後1輪外圍賽將於主場對塞爾維亞，所以只要今場贏波，即使之後打和塞爾維亞，都可以獲得首名直接出線資格，今仗戰意必堅。

愛爾蘭6戰僅1勝篤定出局，今場對佢哋而言只屬例行公事，相信領隊史提芬堅尼會趁機試陣練兵多於爭勝。事實上，愛爾蘭今次徵召唔少年輕球員，3位門將都係22歲或以下，正選門將巴祖奴更加年僅19歲，相信好難抵擋葡萄牙強攻。