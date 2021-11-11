中甲　賽事延期　李毅凱：未知幾時踢得番

原定11月中開賽的中甲第4階段遲遲未展開，據內地媒體推測，一來是因為內地疫情升溫，影響防控工作；二來近日貴州隊傳出欠薪近億元，球員拒絕作賽。效力南通支雲的港將李毅凱表示，球隊目前仍未前往賽區，並留在南通訓練，正等待賽會的消息。

中甲第4階段原定周五（12日）展開，惟賽會遲遲未公布消息。綜合內地體育媒體報道，近日內地疫情升溫影響防控工作，直接導致賽事延期。當中，東北地區確診數字增加，令當地球隊被禁止進入個別賽區。

效力南通支雲的李毅凱向本報透露，其出戰的武漢賽區正因防疫理由延期：「大陸疫情嚴重咗，沈陽隊（遼寧沈陽城市）喺嗰邊隔離緊，而且武漢唔畀沈陽同北京北體大入嚟，所以依家一直等緊足協安排。」他表示，球隊目前亦留在南通維持操練，未知確實復賽日期。另外，效力浙江隊的梁諾恆則指，球隊周三（10日）剛抵達梅州賽區，他據說初步計劃下周六（20日）復賽。

除因為疫情之外，內地媒體亦推測，賽事延期是因為貴州隊欠薪以致球員罷賽。貴州球員日前共同發表「協調解決欠薪問題」請求書，指控球隊拖欠職、球員14個月薪酬、3年獎金合共約一億元人民幣，他們更威脅，一日未發還欠薪，都會拒絕前往賽區。據報，球會高層和體育部門正為事件斡旋，因為一旦任何一間球會退賽，都會影響賽事完整性，中國足協正努力解決事件，令賽事繼續進行。