C朗食白果　葡萄牙和波下場定生死！

周五(12日)凌晨世盃外歐洲區A組，葡萄牙喺王牌前鋒C朗拿度「食白果」下，作客同愛爾蘭踢成0比0平手，但呢1分亦足以令佢哋憑較佳得失球，壓倒同分嘅塞爾維亞升上榜首，下周一(15日)凌晨小組終極戰主場對塞爾維亞，只要唔輸就可以出線明年世盃決賽周。

葡萄牙今場只要唔輸就上榜首，球員踢得比較緊張，上半場未能組織有效攻勢，戰情相對沉悶。換邊後葡萄牙開始加強壓力，C朗拿度68分鐘曾喺12碼點施展頭槌，可惜攻門貼柱而出，78分鐘C朗右腳熨射，再一次腳頭無靈，最終C朗全場5次攻門都冇收穫，最終葡萄牙同愛爾蘭打和0比0。

葡萄牙依家同塞爾維亞一樣有17分，不過得失球就領先4球，意味最後一輪主場對塞爾維亞，只需要和波就可以保住首名，不過葡萄牙今場尾段有中堅比比開肘打人，兩黃一紅被逐離場，將會錯過下星期嘅生死戰，為葡萄牙出線添上隱憂。

C朗賽後喺社交網留言表示：「對愛爾蘭嘅比賽好難踢，但1分已經實現我哋賽前目標，下仗我哋會喺自己主場、自己球迷面前，拎到出線卡塔爾世界盃嘅資格，葡萄牙加油！」