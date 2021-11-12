何詩蓓ISL季後賽首日奪兩冠　明爭200自連勝

香港「混血飛魚」何詩蓓周五（12日）凌晨強勢出擊，於國際游泳聯賽（International Swimming League）季後賽首日賽事贏下4x100米自由泳接力及400米自由泳冠軍。她更今季首度兼戰50米蛙泳，得第4名。

東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）所效力的Energy Standard為上屆亞軍，今季以4戰全勝姿態成為8支晉級ISL季後賽的泳隊之一。何詩蓓9月尾完成常規賽後，備戰7個星期，狀態不錯，先在4x100米自由泳接力游出全場最快51秒48，協助Energy Standard以3分29秒12得第一名。

同日何詩蓓在400米自由泳以3分59秒16封后，比第2名的世大運400自銀牌得主Evans Joanna快2秒12。值得一提的是，Siobhan這日兼戰非主項50米蛙泳，游出29秒92得第4名，冠亞軍由上屆總冠軍Cali Condors泳手包辦，東京奧運100蛙銅牌、里約奧運100蛙金牌得主Lily King造出的時間（29秒44）最快。總結3個項目，Siobhan為Energy Standard 共取得44分，總得分暫落後上屆冠軍Cali Condors17分。明日Siobhan將轉戰強項100及200自，其中她在200自已連續3季全勝，值得留意。