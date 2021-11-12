西班牙起死回生　贏希臘神奇上榜首

西班牙大翻身！周五(12日)凌晨世盃外歐洲區B組出現戲劇性發展，原本排第2位嘅西班牙作客1比0險勝希臘，最意外嘅係本來榜首嘅瑞典，作客竟然慘吞格魯吉亞2蛋。「狂牛兵團」依家以1分反壓瑞典升上榜首，佢哋最後1輪主場同瑞典正面交鋒，只要唔輸就可以首名出線。

原本爭奪首名形勢處於上風嘅瑞典，今次點兵重召40歲神鋒伊巴謙莫域，作客已經出局嘅格魯吉亞，一如所料佔盡優勢，全場有多達20次攻門，不過入唔到波之餘，61分鐘更被主隊死球攻勢入波，基華拉斯基利亞門前射入，呢位中場77分鐘單刀建功射成2比0，嚴重打擊瑞典出線美夢。

瑞典輸波令西班牙有機可乘，佢哋作客希臘表現一般，但憑住沙拉比亞上半場射入12碼，「狂牛兵團」仍然贏1比0拎到非常關鍵嘅3分。周一(15日)凌晨B組最後一輪，西班牙主場迎戰瑞典只要唔輸就出線，領隊安歷基賽後表示：「我對戰果好開心，但仲有最後一步要行，依家冇放鬆嘅空間。瑞典係支好出色嘅球隊，我哋唔可以跌入和波出線嘅陷阱，要嘗試去爭取勝利。」