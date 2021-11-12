武磊入波　中國隊都係贏唔到

周四(11日)深夜世界盃外圍賽亞洲區B組，中國隊雖然由首席射手武磊入波，先開紀錄，但都係保唔住勝果，被阿曼逼和1比1，小組之中踢5場只有4分，已經落後第3位日本5分，出線機會愈來愈渺茫。

中國隊主帥李鐵今場排出主攻陣容，包括首次以巴西「歸化兵」前鋒洛國富擔任正選，國足踢法亦好進取，並喺21分鐘取得領先優勢，朱辰傑頭槌二傳，武磊近門射入。其後洛國富頭槌攻門，僅被阿曼門將撲出。

換邊之後，國足有機會拉開紀錄，但張玉寧、武磊都把握唔到，戰至67分鐘，李鐵似乎想加強防守保住勝果，換走表現活躍嘅洛國富，呢位射手離場時，面露不悅。踢到75分鐘，中國隊失守，被阿曼後衞阿姆賈德頂入扳平。

臨完場前，中國隊另一位巴西「歸化兵」艾克森頭槌攻門高出，注定無法全取3分。賽後，國內傳媒批評李鐵太早換走洛國富，李鐵指佢體力下降，需要換人。中國隊今場佔上風之下，都贏唔到，恐怕11月16日晚對勁旅澳洲，更加難搶分。

根據We Global Football統計，中國隊以小組前2位直接出線機會只有0.04%，獲得第3位附加賽資格亦只有0.52%。