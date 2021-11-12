尼馬助攻　巴西提早6輪出線決賽周

周五(12日)早上世界盃外圍賽南美洲區，巴西球星尼馬貢獻助攻，帶領「森巴兵團」主場以1比0擊敗哥倫比亞，12戰取得11勝1和，加上智利輸波，巴西可以提早6輪，取得明年決賽周入場券。

雙方上半場爭搶非常激烈，實際攻門次數唔多，巴西踢到22分鐘有1次入波黃金機會，丹尼路雷斯喺禁區右路，窄角度起腳，可惜中柱彈出。

換邊後初段，尼馬主射罰球，但被哥倫比亞門將奧斯賓拿撲出底線。踢到71分鐘，巴西終於打開紀錄，馬昆奴斯哥利亞搶到波，立即打反擊，尼馬接應傳送之後，第一時間傳畀後上嘅盧卡斯柏基達射入，3位法甲球員合力創造全場唯一入球，尼馬今年已經為巴西貢獻9次助攻。

同日賽事，第4位智利0比1不敵巴拉圭，同第5位哥倫比亞一樣落後榜首巴西18分，而且比巴西踢多1場，「森巴兵團」已經穩奪前4位直接出線資格，成為繼丹麥、德國及主辦國卡塔爾之後，第4支獲得明年世界盃決賽周席位嘅球隊。

巴西提早出線之後，令到下場外圍賽對阿根廷變成「褪色大戰」。