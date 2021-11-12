英格蘭出線在望　免費台有直播

世盃歐洲區外圍賽I組，英格蘭主場鬥阿爾巴尼亞。英格蘭喺I組排榜首，依家領先次席嘅波蘭3分，餘下兩仗只要攞多4分，就肯定直接進身決賽周，形勢上今場唔使急於進攻，而且佢哋主場出擊往往歎慢板，再追半場和。（香港開電視77台、有線661及601台周六凌晨3時45分直播）

「三獅兵團」8戰6勝2和，今場鬥阿爾巴尼亞後，最後一場分組賽作客「魚腩部隊」聖馬力諾，如無意外3分袋袋平安，所以今場亦唔急於進攻，相信領隊修夫基會穩中求勝，慢慢睇準機會才進攻。

修夫基選兵仍以狀態為先，連格及查頓辛祖因於曼聯未能搶得正選，今次冇入選，喺拉舒福特、禾特普斯因傷退隊，美臣蒙特因為剝智慧齒延遲歸隊下，補選咗阿仙奴嘅伊美路維，當然又係睇中佢近況大勇，連續3場聯賽幫兵工廠入波。中場另外選擇咗加雲菲臘斯同佐敦軒達臣等，都係防守能力同意識比較高嘅球員，相信英軍踢法會趨向穩中求勝。

阿爾巴尼亞作客頂到兩嘴

另邊廂，阿爾巴尼亞以15分排第3，數字上仍有直接進身決賽周嘅機會，而且他們喺今屆世盃外作客成績絕對唔失禮，4場獲3勝1負，只係不敵波蘭，「三獅兵團」如果太過進取，或者會畀到機會阿爾巴尼亞偷雞，所以唔會掉以輕心，而且英格蘭近9次主場出擊，7次半場同對手打和，半場和值得再追。

直播表

周六1:00am 世盃外 摩爾多瓦Vs蘇格蘭

有線661、601台

周六3:45am 世盃外 英格蘭Vs阿爾巴尼亞

香港開電視77台、有線661、601台

周六3:45am 世盃外 意大利Vs瑞士

有線662、602台

周六3:45am 世盃外 奧地利Vs以色列

有線664、604台

周六3:45am 世盃外 安道爾Vs波蘭

有線665、605台