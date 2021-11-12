為慈善！傅家俊與MIRROR成員柳應廷及邱傲然友賽

香港桌球一哥傅家俊（Marco）將與人氣組合MIRROR成員柳應廷（Jer） 邱傲然（Tiger）共襄善舉，為協康會籌款！三位將於11月28日（周日）到荃灣愉景新城參與別開生面的慈善賽，其中兩位MIRROR成員雖然本身都懂得打桌球，但對於今次迎戰Marco，他們早有心理準備。Jer說：「跟擁有世界級水準的Marco比賽，即使讓50分，都好難贏對方。」Tiger則說：「就算我跟Jer聯手，能夠有雙位數分數已經算贏，不過做善事之餘更可以乘機近距離偷師，已經十分難得。」

其實今次活動由大師桌球王國主辦，香港桌球總會全力支持，《兒童桌球活動日》及《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》將於2021年11月27及28日假荃灣愉景新城D.PARK舉行，活動為兒童教育及康復機構協康會籌款，惠及來自低收入家庭的特殊需要(SEN)兒童及青年。去年，Marco聯同志同道合的朋友，創辦香港首間兒童桌球學校大師桌球王國（MSK），為了讓更多家長及兒童能夠接觸桌球這項運動，MSK將跳出校園，11月27日舉辦《兒童桌球活動日》，屆時現場將設置6張桌球枱，由專業教練教授桌球技巧。

至於11月28日的《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，則有傅家俊與近期人氣高企的MIRROR成員Jer及Tiger一同參與。Marco說：「協康會致力幫助有不同特殊需要的兒童及青年盡展潛能，提升家庭能量，共同締造平等融和的社會。MSK向來亦會對於一些來自低收入家庭但具潛質的兒童提供學費資助，兩個機構都擁有共同理念。」

能夠參與是次《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，Jer說：「小朋友可以透過桌球學習於逆境中堅持不懈的精神，在桌球枱上學到的東西亦可應用於日常生活中。這麼有益身心的運動，當然要幫忙大力推廣！」Tiger也說：「協康會致力為有不同能力的兒童、青年及其家人提供適切的服務，協助他們盡展所能，建立積極人生。能夠參與其中，為有需要的人籌款出一分力，十分榮幸。」

大師桌球王國主辦《兒童桌球活動日》

日期：2021年11月27日（星期六）

時間：早上11時至下午6時

地點：荃灣愉景新城D.PARK L1

大師桌球王國主辦《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》

日期：2021年11月28日（星期日）

時間：下午3時

地點：荃灣愉景新城D.PARK L1

嘉賓：香港桌球運動員傅家俊、Jer@MIRROR、Tiger@MIRROR

如欲索取《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》入場門票，請留意日後公布。