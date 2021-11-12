香港傑運分男女獎項　獎金加碼至百萬

有「香港體壇奧斯卡」之稱的香港傑出運動員選舉將於明年2月22日舉行，今日（周五）大會舉行的記者會宣布，今日起接受體育總會提名。今年的香港傑出運動員獎項將首度分開男、女子運動員作投票，此外，總獎金亦會加碼至100萬。

上屆香港傑出運動員選舉共有7個獎項，今屆則減去「香港傑出青少年運動員」、「香港最具潛質運動員」及「香港最具特出表現獎」，將香港傑出運動員獎首度分為「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」，各誕生最多5位傑出男子及5位女子運動員，即以往的「8傑」會增至「10傑」，男女平均佔半，當中得票最高的運動員，將獲得「星中之星香港傑出男／女運動員」。

值得一提的是，今屆總獎金加碼至100萬，10位傑出運動員每人將獲得6萬港元，比去年多2萬，至於「星中之星」的獎金亦由6.6萬加至8萬，曾6奪這個本地體壇大獎的「牛下女車神」李慧詩、東京奧運花劍金牌得主張家朗、游泳兩面銀牌的何詩蓓同樣是今屆大熱門。

是日有份出席記者會的滑浪風帆運動員陳晞文東京奧運後與另一半拉埋天窗，成為人妻的她甜蜜地表示，最近兼顧學業和訓練很忙，很期待去渡蜜月。今屆奧運她創出個人最佳成績，成功躋身獎牌戰得第8名，她勉勵年輕運動員不要輕易放棄：「我經歷了好多代風帆運動員，見過好多有潛質的新人岀現，但不是全部都堅持到最後，希望年輕運動員可以抱住更堅強信念。其實香港隊可以如此好的成績，都是靠運動員付出了很多年的努力，才能企上最高舞台，大家繼續努力。另外，首次出戰奧運的黃筠陶，與楊珍美、鄭莉梅及何詩蓓組隊出戰4x100米混合泳接力，她表示下一個目標是明年的亞運會，期待游出好成績。

香港傑出運動員選舉今日起接受體育總會提名，公眾投票日期為2022年1月8至30日。頒獎禮則為明年2月22日。