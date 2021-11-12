港超聯　隔離後復操 陳曉明：當係Pre Season　

早前遠赴烏茲別克出征「亞協盃」的港超聯球隊理文，回港後剛剛完成14日隔離，周五（12日）於將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC），進行隔離完畢後的首課操練，主教練陳曉明形容一班球員心情不俗，但認為球隊經歷隔離後，現時整體狀態僅得5成，需要一定時間恢復。

一班理文職球員完成隔離後，是日繼續投入訓練，而在此之前，理文獲准在回港完成首7日隔離後，於FTC進行封閉式操練，陳曉明認為安排對備戰接下來的賽事有幫助，但坦言現時球隊猶如重新進行季前準備狀態，距離球員「操弗」仍需一定時間：「始終球員有一段時間完全處於不活躍狀態，上禮拜開始練番波，都要當係一個新嘅Pre Season，由頭再開始。」他強調在短時間內催谷球員狀態的同時，亦需要小心避免球員受傷。

新兵杜查祖利亞加盟後，一直在青訓總監賀蘭特及顧問陳鴻平指導下，與未有隨隊出征「亞協盃」的洛迪古斯進行訓練，是日這位森巴攻擊手終於有機會與球隊其餘職球員見面，陳曉明對這位巴西前鋒的態度感到滿意：「佢個人好謙虛，完全冇架子，好快同啲球員融入咗，今日佢同我哋球員教練相處感覺良好；今日佢第一日參與球隊訓練，見到佢好投入好享受。」

杜查祖利亞則表示感受到新隊友的熱情：「佢哋都對我好友善，好歡迎我，令我感覺係球隊嘅一份子；我已經好耐冇比賽，之前因為疫情關係，搞到我喺入境香港期間遇到阻滯，但球會一直同我保持聯絡，諗辦法解決問題，相信好快我就會恢復最佳狀態投入比賽。」