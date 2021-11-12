意大利瑞士生死戰　穩陣行先

周六(13日)凌晨世盃外歐洲區C組生死戰，榜首意大利主場火併「2哥」瑞士。兩隊依家同分，但意大利自奪得今屆歐國盃後表現跌Watt，近3場世盃外贏得1仗，射手恩莫比尼更因傷退隊，攻力受削下會先求穩陣，瑞士整體實力稍遜，作客更加唔敢冒進，加上以往碰頭例少交收，不妨向2.5球嘅入球細埋手。（有線662及602台周六凌晨3時45分直播）

意大利雖然貴為應屆歐國盃盟主，但由16強至決賽僅1場可於法定時間擊敗對手，即使奪冠亦欠霸氣，佢哋最大隱憂係捧盃後，一眾主力冇晒飢渴感，結果喺9月2場世盃外都和波，先畀瑞士有機可乘追至同分。意大利上月歐國聯4強亦輸畀西班牙，被打破3年來不敗之身，明顯從高峰回落。

意軍跌Watt陣容不整

意大利另一個問題係鋒線人腳比較薄弱，主力射手恩莫比尼唔單止近期踢國際賽水準飄忽，今次更因小腿受傷，被迫退隊，補選咗新仔施卡馬卡，而另一位常規前鋒比洛迪啱啱好番未上力。連同今季表現大勇嘅羅馬進攻中場羅倫素柏歷堅尼及尼高路辛尼奧路因傷落選，令中場組織力受削，要攻入瑞士大門絕非易事。

瑞士近4場世盃外取得2勝2和，全部冇失波，可見防守非常穩陣，佢哋同樣受到傷兵問題困擾，除咗隊長格列沙加繼續養傷外，仲有尼高艾維迪、史堤芬蘇巴、基斯甸法斯拿捷特及比列安保路因傷退隊，影響不小。

雖然瑞士都想贏波，但畢竟作客強隊唔敢貿然主攻。由於雙方同得14分，意大利淨得球有優勢，今場最緊要唔好輸，因此毋須急於搶攻，況且兩軍近5次對賽有4次總入球是2球或以下，大家都鬥謹慎，2.5球嘅細盤值得捧場。