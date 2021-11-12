成功路冇捷徑　孫銘謙再跟Chino高尼路學嘢

年僅21歲的孫銘謙今季加盟勁旅東方龍獅，表現脫胎換骨，一洗上季頹風，季初更入球頻頻，帶領球隊於「菁英盃」頭5仗賽事保持不敗。「孫銘」相信成功的路上沒有捷徑：「惟有自己練多啲，咁樣落到場先有更大信心，可以唔使諗咁多野，同踢得放膽啲，令表現有改善。」

「孫銘」上季被舊球會天水圍飛馬寄予厚望，從名將「陳7」陳肇麒手上接過7號球衣，可惜場上表現卻乏善足陳，整季只攻入4球，受到教練及不少球迷的批評。他承認相對外界壓力，自己需負上更大責任：「我唔覺得件波衫係主因，因為壓力我都會畀自己，反而呢樣係推動自己進步嘅推動力；某程度上係因為自己練完波，無主動針對自己弱項改善。」他直言上季自身表現如此不穩定，完全是咎由自取。

「孫銘」續指，目前最需要的是加強身體對抗性：「好多時都唔夠硬淨，好難係後衞身上保護到個波，其次就係埋門處理方式，同少少投術方面嘅問題。」

飛馬今季宣布退出港超聯後，「孫銘」決定加盟大球會東方龍獅，他透露除了增加見識外，背後亦有特別原因：「想入去見識吓，同埋知道Chino(即盧比度)同高尼路，係球隊主教練同助教。」他指年少效力傑志青年軍時，上述二人亦是教練團之一，認為他們無論在戰術及投術上，皆可令自己進步，成為更好球員。剛加盟新球隊理論上有「過渡期」，惟「孫銘」季初表現卻相當出色，他坦言屬意料之外：「唔會期望到所有嘢都會順利，依家叫做個頭開得算唔錯，好開心季初可以不斷入波。」他同時警剔自己不要自滿，繼續爭取更多入球，不然很快便會沉寂下來。

自6歲幼稚園開始接觸足球，「孫銘」早已認定成為職業足球員這條路，他更笑言除了足球以外，便沒有其他特別東西在生命裏出現過：「由細到大只係鍾意足球，其他都係玩一玩，但唔會話想出去學或者練習，足球簡直係陪住我長大，亦係我最自豪嘅事情。」被視為香港足球的明日之星，相比外流，「孫銘」此刻更着重裝備自己：「暫時無話諗住要外流，反而愈踢就知仲有好多空間去進步，目前想專注係今個球季，跟隨教練改善問題，希望將來有機會唔好錯過。」

【孫銘謙Profile】

出生日期：2000年6月19日（21歲）

身高：1米78

體重：73.6公斤

球員號碼：23

司職：前鋒、翼鋒

曾效力球會：凱景、和富大埔、天水圍飛馬

現效力球會：東方龍獅

學生波牛無悔中大球場兩邊走

除了職業足球員外，「孫銘」另一身份則是中文大學工商管理學系三年級學生，他強調出席球隊練習屬首要條件：「惟有盡量調堂遷就，唔好撞練波時間，因為唔出席嘅話，會影響到全隊嘅訓練進度。」「孫銘」透露有次撞正球隊操練而「走堂」，但由於教授比較嚴格，因此事後收到警告信，自己需要親自向教授道歉及解釋。

每天練習後再拖着疲倦的身軀上堂，甚至要犧牲休息時間做功課及温習，「孫銘」承認感到「攰」，但認為這種生活方式豐富了人生經歷，因此仍然感到十分值得。