英格蘭半場轟5球　卡尼戴帽破朗尼紀錄

周六(13日)凌晨世盃外歐洲區I組，英格蘭主場出擊對阿爾巴尼亞，上半場狂風掃落葉式狂轟5粒，最終以5比0大勝而回，周二(16日)凌晨煞科戰作客「魚腩」聖馬力諾，只要拎1分就可以躋身世盃決賽周，連中三元嘅哈利卡尼亦打破朗尼紀錄，成為英格蘭史上競爭性國際賽入波最多球員。

英格蘭今場踢得輕描淡寫，哈利馬古尼9分鐘就接應罰球頂入，哈利卡尼18分鐘再施頭槌建功。愈踢愈順嘅英格蘭，28分鐘有佐敦軒達臣同哈利卡尼撞牆後射入，而哈利卡尼喺返更衣室前再「左右開弓」入多2球，完成帽子戲法。下半場英格蘭收油未能增添紀錄，最終贏5比0全取3分。

英格蘭世盃外煞科戰作客聖馬力諾，亦係2021年最後一仗，連埋今場5個入波，英格蘭全年總入球高達42球，打破1908年嘅39球紀錄，係球隊113年來單年最高入球紀錄。另外，哈利卡尼今場連中三元後，累積39個具競爭性國際賽入波(非熱身賽)，超越朗尼嘅37球成為英格蘭史上No.1！

英格蘭領隊修夫基賽後亦大讚季初表現低沉嘅哈利卡尼：「狀態(低沉)只係暫時性，我最開心係見到哈利卡尼全面嘅表現，我哋知道佢可以入波，而佢嘅侵略性、連繫同埋走位都好出色。下場會有好多球迷去聖馬力諾為球隊打氣，我哋仲未肯定出線，一定要踢出好表現。」