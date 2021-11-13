【世盃外】波斯尼亞芬蘭「細」水長流

星期六晚上世盃外圍賽，歐洲區D組，波斯尼亞主場對芬蘭。波斯尼亞排第4位，落後第2位烏克蘭2分，今場贏波就可以升上第2位，仲有機會取得附加賽資格，不過波斯尼亞狀態未如理想，近5場世盃外圍賽只係贏得1場，其中4場總入球係2球或以下，同埋射手迪斯高有傷在身，可能會影響進攻表現。第3位嘅芬蘭都要搶分，但係踢法比較保守，近10場有9場總入球係2球或以下，中位數2.5球嘅入球細值得買入。 ●阿King

直播表

周六8:00pm 英乙 維爾港 對 巴拉福特

有線662、602台

周六10:00pm 世盃外 波斯尼亞 對 芬蘭

有線661、601台

周六11:00pm 英甲 葉士域治 對 牛津聯

有線662、602台

周日1:00am 世盃外 挪威 對 拉脫維亞

有線661、601台

周日1:00am 世盃外 土耳其 對 直布羅陀

有線664、604台

周日3:45am 世盃外 法國 對 哈薩克

香港開電視77台、有線661、601台

周日3:45am 世盃外 黑山 對 荷蘭

有線662、602台

周日3:45am 世盃外 比利時 對 愛沙尼亞

有線664、604台

周日3:45am 世盃外 威爾斯 對 白俄羅斯

有線603台