李祉均加盟陝西女籃　成WCBA香港第一人

香港女籃名將兼Red Bull運動員李祉均成功簽約陝西女籃，成為首位加盟WCBA中國女子籃球聯賽的香港運動員。陝西隊周一(11月15日)將會在常規賽首場迎戰上屆第5名的上海隊。

李祉均在今年5月遠赴內地，跟隨多支籃球隊試訓，展開追逐WCBA中國女子籃球聯賽的職業夢，最後獲得以年青球員為主的陝西女籃青睞，取得一紙合約。WCBA目前有18支參賽球隊，陝西隊在去年的常規賽共17支參賽隊伍中排名第14位。2021-2022年度新賽季將於11月14日在成都溫江正式開始，揭幕戰由四川對戰江蘇。常規賽共17輪歷時一個多月，12月18日結束。12月25日季後賽開始，12月31日進行決賽階段比賽，其中，12月23日為WCBA全明星賽。陝西女籃常規賽首戰將於11月15日進行，對手是上季第5名的上海隊。

對於終於一圓職業夢，李祉均表示：「好開心！終於得咗！但是感覺不太真實，有點難以置信。」她指出，陝西隊是榜尾隊伍，以年青球員為主，球隊只保留了3-4名上季效力的球員，相信自己會有機會上場，發揮機會應該會不少。26歲的她是隊中最年長的球員，全無WCBA賽事經驗，與新秀無異，所以，她希望可以儘快適應球隊的比賽模式、打法，在比賽發揮自己進攻能力強的特長，不斷提高自己，展現全面的能力，期望自己的表現可以得到球隊、球迷以及其他隊伍的認可。

在北上圓夢的過程中，李祉均先後在廣東、東莞、湖北及陝西試訓，期間亦有感到迷茫、沮喪的時候。她結束在廣東隊的試訓，踏上往湖北的高鐵時，才發現內地有關疫情隔離的政策有變動。為了避免要隔離而無法訓練，她無奈折返、轉往東莞等候了十多天，到她終抵達湖北時，才發現湖北隊已簽了一位台灣球員。在湖北訓練的期間，面對球員註冊限期將至，自己又未有球隊問津，她感到有點迷茫。她說：「內地球會對港澳球員並不熟悉，不了解他們的能力，一般都比較偏向簽台灣球員。大家未必睇得起你，只會覺得你是過客。」李祉均有想過返港，不過，計算隔離的時間，如果有其他機會，她便趕不及返回內地，所以，最後她決定破釜沉舟、繼續留在湖北，後來透過湖北隊的台灣球員聯絡，獲得到陝西試訓的機會。面對各種阻滯、困難，她表示慶幸自己性格樂觀，很多時候一覺訓醒便可以重新振作，結果迎來了美滿的結果。

李祉均的恩師、協恩中學體育老師任明敏對於李祉均成功進軍WCBA感到十分高興。她說：「祉均就好像為我自己圓夢一樣。以往從來未想過香港女子籃球員可以衝出香港，但她做到了！希望她的成功故事可以鼓勵年青一代的球員敢去追夢，及早為自己定立目標。亦希望祉均在內地的賽事有好的表現，不斷提升自己，讓更多人了解到香港球員的實力。」

李祉均個人檔案

出生日期：1995年4月27日

身高：1米70

體重： 57公斤

位置：得分後衛

小學：聖公會奉基小學

中學：協恩中學

大學：香港理工大學

曾獲獎項/榮譽:

2014年Nike League冠軍、得分王、三分王、助攻王和最有價值球員

2014, 2018亞運港隊代表

2016女子甲組聯賽得分王

2018, 2019大專盃冠軍、最有價值球員

2019 Red Bull Reign全球總決賽亞軍、香港區冠軍

2019女子甲組聯賽得分王、三分王

曾效力球會:

2011 - 2021年 偉邦 香港女子甲組聯賽

2021 - 2022年 陝西 中國女子籃球聯賽