足總盃復辦　東方龍獅衞冕首擊對香港U23

闊別一季，「足總盃」今季終於回歸！經抽籤後足總周六（13日）公布首圈賽程，當中11月27日迎來揭幕戰，將由晉峰迎戰理文，而前季冠軍東方龍獅將於同日面對香港U23，值得一提「足總盃」決賽安排在大年初一上演，球迷切勿錯過！

晉峰、理文、東方龍獅及香港U23，於首個「足總盃」比賽日率先登場，揭幕戰將由晉峰於11月27日下午3時，假大埔運動場迎戰理文；而前季冠軍東方龍獅同日下午5時30分，則於旺角大球場面對香港U23。另外標準流浪對陣港會，以及傑志硬撼冠忠南區兩仗賽事，亦會在11月28日下午3時、下午5時30分，分別假青衣運動場及旺角大球場上演。

足總表示今季「足總盃」將採取單淘汰賽制，並設種籽制度，而上季(2020-21)超級聯賽首兩名（即傑志、東方龍獅）則成為種籽隊伍，並一律以抽籤方法決定對賽球隊；至於決賽則安排在2022年2月1日（大年初一）假香港大球場舉行，意味一年一度的「賀歲盃」將會連續三年停辦。

「足總盃」上次舉辦為2019/20球季，當季東方龍獅在決賽以2比0擊敗已經解散的富力R＆F，摘得桂冠。然而上季因為疫情和賽期趕急，導致這項擁有47年歷史的本地頂級盃賽賽事被逼取消，冠軍席位懸空一年。今季復辦，對港超內有野心爭逐錦標的各路雄獅而言皆屬好消息，而且在預料北韓將繼續不獲亞洲足協發牌參加亞洲賽的情況下，「足總盃」冠軍得主將遞補獲得2022年「亞協盃」分組賽參賽資格，勢令這項盃賽的爭逐更加激烈。

「足總盃」首圈賽程

日期 對賽球隊 時間 比賽場地

11月27日 晉峰對理文 下午3時 大埔運動場

11月27日 東方龍獅對香港U23 下午5時30分 旺角大球場

11月28日 標準流浪對港會 下午3時 青衣運動場

11月28日 傑志對冠忠南區 下午5時30分 旺角大球場