意大利喺周六(13日)凌晨世界盃外圍賽，原本可以絕殺瑞士，但中場佐真奴最後時刻射失12碼，結果只能打和1比1，出線有危機。呢位29歲球星近3次為意大利主射12碼都宴客，但仍然獲領隊文仙尼力撐，支持佢繼續操刀。

佐真奴喺車路士同意大利國家隊，都擔任首席劊子手，一向射12碼好有把握，佢代表意大利以來，首6次主射12碼都入網，但近期好似中咗魔咒，喺歐國盃決賽互射12碼宴席，好彩意軍最後都捧盃，佢之後喺世界盃外圍賽作客瑞士，主射12碼亦唔入，今場主場再對瑞士，又射失12碼，兩場都打和，換言之，佐真奴令意大利喺外圍賽白白跌咗4分，否則已穩奪出線權。

賽後文仙尼話：「佐真奴好難過，兩次對瑞士都射失12碼，其實呢種事情並唔罕見，由佐真奴主射12碼係正確決定，佢係球隊主要劊子手之一。」

至於今場為意大利入波嘅迪羅倫素話：「佐真奴係真正冠軍球員，係我哋嘅劊子手，我哋會幫佢度過呢個艱難時刻。」

意大利下場世界盃外圍賽作客北愛爾蘭，要力爭大勝，奪取首名直接出線資格，如果再獲得12碼，唔知仲會唔會由佐真奴主射呢？