菁英盃　港會頑抗傑志進襲

周日（14日）「菁英盃」重燃戰火，港會與傑志將於下午3時假小西灣運動場相遇。港會開季至今未嘗一勝，相反傑志錄得5連勝近況神勇。強弱懸殊之下，港會勢必想盡辦法抗衡「藍鳥」猛轟，攻防大戰一觸即發。（周日下午3時開賽）

隨着同日上演的賽事理文對香港U23改期，今日僅上演一場「菁英盃」賽事。港會主帥東尼咸美頓坦言，傑志無疑是港超三強之一，今仗預期會遇上頑強兼專業的對手：「我哋唔需要因為傑志嘅質素而憂慮，本身已經有心理準備，我哋希望專注喺自己身上，用『菁英盃』提升狀態，喺聯賽搶分先至係優先。」他又透露今仗或會作出5至6個輪換，另36歲喀麥隆裔中堅夏景亮已告傷愈，是役或會先列後備，至於門將費查上周五才完成隔離，因而未能趕及披甲。

季初由深水埗來投的印度裔小將冼柏德坦承自己的身體質素和節奏未跟上超聯水平，希望透過加操提升表現。今日面對傑志，這名19歲翼鋒預料對手將掌握大部分控球，因此當搶球成功時要善用皮球，珍惜進攻機會。

傑志上仗聯賽以6比0大勝香港U23，今仗面對實力同樣薄弱的港會，暫代主教練金東進（Kim）直言不會留手：「絕對唔係Easy game，無論對手強與弱，我哋都會打出自己風格，展示最好一面畀人睇。」「藍鳥」近兩周久疏戰陣，他指期間仍保持一貫訓練頻率和強度，由於陳晉一、趙聡悟和潘沛軒3人早前隨港隊U23出賽，上周五才完成隔離，狀態未足，「Kim」透露于楊及張廣然等適齡球員將獲落場機會。

今季暫上陣5場的張廣然認為表現比過往進步，但在決定和傳球上仍有改善空間。這名19歲前鋒揚言不能輕視港會：「睇過佢哋嘅比賽表現都唔差，同埋預計佢哋會好硬淨同快速，唔可以輕敵。」