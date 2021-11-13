法國穩陣爭出線唔求大炒

今晚世盃外歐洲區D組，法國主場迎戰哈薩克。「高盧雞」今仗只要再贏即肯定提前出線，冇必要大炒對手；哈薩克實力雖弱，但今屆表現明顯有進步，特別係防守方面甚少輕易失守，近4場世盃外3次開2球或以下，預料法國小勝都會收貨，睇好中位球3.5球嘅入球細。（香港開電視77台、有線661及601台周日凌晨3時45分直播）

法國上月先後擊敗勁旅比利時及西班牙，奪得歐國聯冠軍，盡顯王者風範，今仗回師世盃外面對弱旅，自然睇高一線。不過要留意「高盧雞」今屆世盃外表現唔算太突出，6戰3勝3和入得8粒，只係同組對手表現更曳，佢哋先可以穩坐榜首。

睇番首循環對哈薩克，法國亦只能贏2比0，未能如球迷預期般大比數獲勝，表現無疑水準以下。事實上面對弱旅經常唔夠肉緊，亦係法國嘅老毛病，加上佢哋今仗只要全取3分，即可提早一輪奪得世盃決賽周入場券，隨時贏到就收工，唔會浪費氣力去大炒對手。

哈薩克屬歐洲魚腩，但今屆喺小組演出有進步，7戰3和4負失12球，平均每仗失1.7球。當然以佢哋嘅疲弱攻力，面對法國防線，想入波恐怕難過登天，但若然一心死守，法國要取得大量入球亦唔容易，中位數3.5球嘅細盤相當值博。