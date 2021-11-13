「帆船香港環島大賽」沿岸觀戰影靚相弗晒

香港遊艇會主辦的年度「帆船香港環島大賽」將於周日(14日)舉行，參賽船隊以銅鑼灣為起點，各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後向東順時針環繞香港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱，經西營盤、灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全長約45公里。

由於賽事分14個級別，帆船根據不同「速度系數」分批出發，第1組於上午8時30分出發，最後1組則於11時才起步。上午8時半至11時在新開的東岸公園主題區將可一睹各組船隊起步的盛況；上午9時至11時則可在鰂魚涌海濱花園見到一眾帆船隊伍競逐的畫面。市民如未能早起，則可選擇在下午2時至5時，此間正是船隊陸續衝線之時，於灣仔臨時海濱花園乃觀看參賽帆船隊伍衝線的最佳位置，假如是愛好攝影的市民，不妨早點到場「霸位」！

【『帆船環島賽』打卡拍照熱點推介】

地點‧建議觀賞時段‧比賽階段

東岸公園主題區‧上午8時半至11時‧起步

鰂魚涌海濱花園‧上午9時至11時‧起步

鯉魚門‧上午11時至12時‧比賽中段

中西區海濱長廊‧下午1時至4時‧回航及衝線

灣仔臨時海濱花園‧下午2時至5時‧回航及衝線