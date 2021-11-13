若瑟環島游　師兄弟接力完成45公里壯舉

《若瑟環島游》今日（13日）順利舉行，聖若瑟書院舊生、前港隊泳手及香港游泳紀錄保持者方力申，率領跨越40屆的聖若瑟書院舊生(1984 - 2022)，同時以接力形式環繞香港島游畢一周，由沙灣出發，途經中環、柴灣、鶴咀、赤柱、香港仔、數碼港，展開全港及本港學界首次全程45公里的團體慈善環島泳，合力為母校籌募善款進行重建計劃，共籌得超過港幣1500萬善款。

《若瑟環島游》更集合多名現役香港隊代表包括黃偉倫、郭俊希、陳浚軒、陳彥彬、陳栢軒及陳梓軒組成接力隊伍。隊伍最終成功以8小時30分40秒75完成45公里環島游壯舉，創造「最快接力環島游」健力士世界紀錄。

方力申（1997年校友）表示成功創造「最快接力環島游」健力士世界紀錄的隊伍帶領他們更進一步，為《若瑟環島游》賦予更深層次的意義：「經過歷時一年的籌備，《若瑟環島游》今天終於順利舉行。非常感謝籌委會無私的付出，以及聖若瑟書院的老師和舊生支持我們由最初的一個信念走到今天。《若瑟環島游》需要的並不只是破紀錄的泳手，而是要展示我們幾十位來自不同年代的舊生、學生和老師走在一起為母校籌款出一分力。」

盧煜明教授（1981年校友）早前於誓師大會上更為母校捐贈港幣二百萬元支持《若瑟環島游》及母校的重建計劃，期望於創科及其他方面支持為師弟們追尋理想。《若瑟環島游》有部分捐款將透過香港遊艇會慈善基金會，贊助本港低收入家庭及有特殊需要的兒童學習游泳、水上求生及其他水上活動等，從而協助弱勢社群建立自信。