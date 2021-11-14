曼聯急補鑊　鎖定冬季2大收購目標

曼聯近期成績急轉直下，對2支勁旅利物浦及曼城，合共失咗7球，防線表現更加係「災難級」，英國傳媒指紅魔鬼高層擔心今季未能打入英超4位，有意明年1月轉會市場重開後，開水喉增兵，首要工作係收購中堅，目標鎖定西維爾後衞祖利亞古迪、維拉利爾中堅柏奧托利斯。

據悉，曼聯今夏買人嘅時候，領隊蘇斯克查原本想簽入2位中堅，1位具豐富經驗，1位年輕有活力，但最終只簽到「豐富經驗」嘅華拉尼，呢法國國腳的確提升曼聯防線實力，但佢近期頻頻受傷，後防再次響起警號，證明唔可以靠晒華拉尼，加上蘇B轉用3中堅陣式，更加有必要再簽入中堅。

曼聯頭號收購目標祖利亞古迪現年22歲，同華拉尼一樣都係法國國腳，雖然佢身高只有1米78，但踢法非常全面，可以勝任中堅同右後衞，而且速度快，有不俗腳法，正好可以彌補哈利馬古尼嘅不足。

車路士今夏提出以5,000萬歐元收購祖利亞古迪，但西維爾要求8,000萬歐元，結果未能成事，如果曼聯要簽入祖利亞古迪，恐怕要大出血。

至於另一位目標人物柏奧托利斯風格完全唔同，呢位24歲西班牙國腳身高1米92，制空力強，維拉利爾防守出色，佢居功厥偉，如果曼聯可以簽入其中1人，應該可以堵塞防線漏洞。